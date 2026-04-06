Lo esencial:

Irán rechazó la más reciente propuesta que recibió sobre un alto el fuego con Israel y EE. UU. En cambio, exigió un fin definitivo de la guerra.

Poco antes, Irán y EE. UU. recibieron de los países mediadores una propuesta que plantea 45 días de alto el fuego, que podría ampliarse a un fin de la guerra.

que podría ampliarse a un fin de la guerra. La información llegó luego de que el domingo el presidente de EE. UU., Donald Trump, diera un nuevo ultimátum a Irán, hasta el martes 7 de abril, para que reabra el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, ordenaría la destrucción de infraestructura clave.

La televisión estatal iraní confirmó el asesinato, en ataques conjuntos de EE. UU. e Israel, del jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Majid Khademi.

Israel afirma que atacó la planta de South Pars, en Asaluyeh, la mayor la mayor instalación petroquímica de Irán.

A continuación, las principales noticias de este lunes 6 de abril en torno a la guerra de Israel y EE. UU. contra Irán, que mantiene sus ataques de represalia en Medio Oriente:

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