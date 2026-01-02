India podría registrar en enero temperaturas más bajas de lo habitual, según informó el jueves la oficina meteorológica nacional. Este descenso térmico coincide con el periodo crítico de crecimiento de cultivos de invierno, generando expectativas de rendimientos más altos para productos esenciales como el trigo, la colza y los garbanzos. El fenómeno afectará principalmente el centro y el este del país, donde se anticipa un aumento en los días de ola de frío.

Más días de frío

El director general del Departamento Meteorológico de India, Mrutyunjay Mohapatra, detalló durante una conferencia de prensa virtual que algunas regiones podrían experimentar entre uno y tres días adicionales de ola de frío en enero.

“En partes de Vidarbha y Marathwada, así como en zonas de Madhya Pradesh, el este de Uttar Pradesh y Bihar, esperamos estas condiciones excepcionales”, señaló. Estas áreas, junto con los estados de Punjab, Haryana y Uttar Pradesh, conforman el núcleo de la producción de trigo en el país, por lo que el clima frío podría ser determinante para asegurar cosechas abundantes.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Cultivos favorables

Los cultivos sembrados entre octubre y diciembre requieren bajas temperaturas para desarrollarse adecuadamente, y en los últimos años el calor excesivo entre enero y marzo afectó negativamente sus rendimientos. Este año, las previsiones indican que la mayoría del país mantendrá temperaturas mínimas por debajo del promedio, con algunas excepciones en el noroeste y noreste.

Leer tambiénIndia restringe las exportaciones de harina por la escasez mundial de trigo

Según datos del Ministerio de Agricultura, los agricultores ya han sembrado cultivos de invierno en 61,4 millones de hectáreas, un aumento del 1,1% respecto al año anterior. “Las temperaturas en los estados productores han sido favorables y, si se mantienen normales o más bajas, podemos esperar cosechas abundantes”, afirmó un operador de una casa comercial internacional con sede en Mumbai.

Con Reuters

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más