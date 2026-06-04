Lo esencial:
- Hezbolá rechaza el acuerdo negociado entre Líbano e Israel sin su presencia y lo condiciona a un alto el fuego completo y la retirada de las tropas del Estado de mayoría judía.
- El presidente libanés, Joseph Aoun, destaca la "última oportunidad" para una tregua integral y señala que el acuerdo negociado en EE. UU. podría entrar en vigor en 24 horas tras aprobación de todas las partes implicadas.
- Al menos nueve personas murieron tras bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, según la Defensa Civil.
- Israel Katz afirmó que las tropas de Israel continuarán por ahora con las operaciones terrestres en el sur de Líbano y los residentes desplazados no podrán regresar a sus hogares.
- Itamar Ben-Gvir calificó de “grave error” la tregua con Líbano y solicitó una votación en el gabinete.
- El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, afirmó que los enemigos de Irán buscan "dañar la resiliencia del pueblo y crear divisiones internas" tras su supuesta derrota en el campo de batalla.
A continuación, las principales noticias de este 4 de junio relacionadas con la guerra en Medio Oriente:
Con AFP, Reuters, AP, EFE y medios locales
Compartir esta nota