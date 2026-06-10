Francia prohibió este martes 9 de junio la entrada al país al ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich, según el canciller francés, como parte de sanciones coordinadas con otros países por la violencia de colonos contra palestinos.

Las sanciones francesas se adoptaron en coordinación con Reino Unido, Canadá, Australia, Noruega y Nueva Zelanda y apuntan contra "los responsables de la escalada de la actividad de colonización y de la violencia en Cisjordania", declaró el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, en X.

Barrot afirmó que Smotrich "promueve activamente la anexión de Cisjordania, que reivindica abiertamente, la creación de nuevos asentamientos en Cisjordania, la recolonización de Gaza, el colapso económico de la Autoridad Palestina y sus consecuencias nefastas para la población palestina".

"Se trata de una política que la abrumadora mayoría de la comunidad internacional, firmemente comprometida con la solución de dos Estados, no puede aceptar", escribió el canciller en la misma red social.

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Smotrich es el segundo miembro del Gobierno israelí al que se le prohíbe la entrada a Francia en los últimos meses, después de que el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, fuera vetado el 23 de mayo por burlarse de los activistas detenidos por soldados israelíes en una flotilla que se dirigía a Gaza con ayuda para el territorio palestino.

Francia también prohibió la entrada a cuatro líderes de organizaciones de colonos y a 21 colonos violentos.

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"Escasa rendición de cuentas"

Noruega indicó que adoptará las mismas sanciones anunciadas por la Unión Europea el 28 de mayo, además de imponer una prohibición de entrada contra "20 colonos violentos", sin identificarlos.

Junto con las sanciones contra "las redes que financian y facilitan los ataques de colonos contra palestinos en Cisjordania", Reino Unido también instó a las empresas y ciudadanos británicos a abstenerse de realizar actividades financieras en los asentamientos israelíes considerados ilegales según el derecho internacional.

"Creemos que los grupos de colonos violentos no deberían lucrarse con las tierras que arrebataron a los palestinos", declaró la secretaria de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, ante el Parlamento.

El Gobierno israelí "ha condenado parte de la violencia de los colonos, pero eso suena hueco cuando la rendición de cuentas es escasa", agregó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel condenó rápidamente las sanciones y las calificó de "vergonzosas".

"La verdadera esencia de estas medidas es el intento de imponer una postura política sobre el derecho de los judíos a asentarse en la Tierra de Israel y sobre el conflicto israelí-palestino, camuflado como medidas contra la violencia", afirmó el portavoz del ministerio, Oren Marmorstein.

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Ministros vetados

Ben-Gvir y Smotrich ya habían sido vetados por los otros cinco países en junio del año pasado, acusados de incitar a la violencia contra los palestinos, en particular en Cisjordania ocupada.

El Gobierno israelí condenó entonces esas sanciones como "escandalosas".

Otros países también han prohibido la entrada a ambos ministros, entre ellos España, Eslovenia y, más recientemente, Irlanda.

El incendiario Ben-Gvir se convirtió en ministro en 2022, después de que su alianza con el partido de ultraderecha Sionismo Religioso, de Smotrich, quedara tercera en las elecciones legislativas.

Juntos, Ben-Gvir y Smotrich constituyen un pilar de la coalición de gobierno de derecha del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Desde que estalló la guerra en Gaza en octubre de 2023, con el ataque del grupo islamista palestino Hamás contra Israel, la violencia casi diaria también ha sacudido Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967.

Soldados o colonos israelíes han matado al menos a 1.080 palestinos desde entonces, entre combatientes y civiles, según un recuento de AFP basado en datos del Ministerio de Salud palestino.

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Cifras oficiales israelíes indican que al menos 46 israelíes, entre civiles y militares, han muerto en ataques palestinos o durante operaciones militares israelíes en el mismo período.

Una investigación con mandato de la ONU señaló este martes que los civiles palestinos están atrapados entre las "atrocidades masivas" de las fuerzas y los colonos israelíes y el régimen brutal de Hamás en la devastada Gaza.

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés.

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