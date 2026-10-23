Lo esencial

  • Francia despliega 70.000 efectivos ante las protestas del fin de semana. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, advirtió sobre llamamientos a la violencia y al saqueo difundidos en redes sociales. El operativo incluirá unidades policiales de élite, unos 20 vehículos blindados y 15 camiones hidrantes.

 

  • La Francia Insumisa denuncia un giro autoritario del Gobierno. El partido de Jean-Luc Mélenchon cuestionó las prohibiciones de manifestaciones y los toques de queda adoptados tras los disturbios del 17 de octubre. La formación llamó a movilizarse pacíficamente, mientras la secretaria general de la CFDT, Marylise Léon, criticó que Emmanuel Macron limite las protestas autorizadas a las convocadas por sindicatos.

 

  • Macron se reunirá con representantes de estudiantes secundarios. El presidente francés tiene previsto recibirlos este viernes a las 15:00, en vísperas de una nueva jornada de movilizaciones que se desarrollará bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

France24

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