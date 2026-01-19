El presidente del Consejo Europeo, António Costa, anunció este 18 de enero una cumbre extraordinaria de líderes de la Unión Europea para la próxima semana, en la que se coordinará la reacción del bloque frente a la amenaza arancelaria de Donald Trump.

Costa aseguró que hay un fuerte compromiso en el bloque de mostrar "apoyo y solidaridad con Dinamarca y Groenlandia".

De acuerdo con la agencia Reuters, un funcionario del grupo de los 27 anticipó que la cumbre podría tener lugar el jueves 22 de enero.

También este domingo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió que el bloque comunitario afrontará "con firmeza y determinación" los desafíos planteados por las amenazas arancelarias de Trump en torno a Groenlandia.

En un intento de mostrar unidad y constante coordinación, Von der Leyen agregó que dialogó con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con los primeros ministros de Reino Unido, Keir Starmer, e Italia, Giorgia Meloni, con el presidente francés Emmanuel Macron y con el canciller alemán Friedrick Merz.

En tanto, Starmer dijo que conversó con Trump para reiterar su posición de que la utilización de los aranceles como un recurso "para perseguir la seguridad colectiva de los aliados de la OTAN es incorrecta".

Un portavoz de Downing Street explicó que Starmer se comunicó con Trump después de haber hablado con su par danesa Mette Frederiksen, con von der Leyen y con Rutte.

"En todas sus llamadas, el primer ministro reiteró su postura sobre Groenlandia. Afirmó que la seguridad en el Alto Norte es una prioridad para todos los aliados de la OTAN para proteger los intereses euroatlánticos", indicó la fuente.

¿Horizonte de ruptura entre socios históricos?

La escalada de las tensiones entre Estados Unidos y Europa por los planes de Trump de hacerse con Groenlandia, la isla sobre la que Dinamarca tiene soberanía en el Ártico, derivó en una escalada con tintes militares y comerciales.

Ocho países europeos y la OTAN enviaron tropas a Groenlandia y el líder republicano respondió con la aplicación de aranceles adicionales del 10% a partir del 1 de febrero a esas naciones, con promesas de aumentos posteriores a menos que pudiera hacerse con el territorio.

“El interés que Estados Unidos tiene en Groenlandia no es nuevo, viene desde 1910, aproximadamente. Así que el hecho de que haya interés ahora no me sorprende, y que sea de manera directa y muy tajante como lo está haciendo el presidente Trump revela que el interés es real y que no va a ceder nada”, dijo a France 24 Guillermo Pacheco, director de Asuntos Internacionales del Security College US.

“Lo que vemos es un proceso no de distanciamiento entre Estados Unidos y Europa, sino de una nueva definición de las relaciones entre ambos”, agregó el especialista en temas de Defensa y Seguridad, quien agregó que en esta relación los europeos se encuentran “en un proceso de declive” y “debilitamiento”.

En este sentido, estimó que si bien la “reacción de los países europeos de apoyar a Dinamarca revela una unidad”, la retirada este domingo del contingente militar alemán que estaba en Groenlandia, que según el analista va a ser sucedida por otros países y que estuvo motivada por la amenaza de Trump de aplicarles aranceles, “hace evidente que la OTAN no puede perder a Estados Unidos, su mayor socio”.

“La OTAN no puede perder el 65% del presupuesto de esa alianza, que depende de Estados Unidos. Cuando Trump propone una mesa diplomático-política directa donde dice ‘negociamos para la compra’ de Groenlandia, me parece que la reacción de Europa fue demasiado rápida en relación a lo que se proponía. Lo rápido también genera que Trump amenace con imponerles aranceles adicionales”, afirmó.

Groenlandia es el último capítulo de la tensión entre los socios transatlánticos, que acumulan diferencias desde hace años, y que podría ser un punto de inflexión en la relación.

Desde su primer mandato, Trump reclama a los europeos que inviertan más presupuesto en la alianza militar. Además, han tenido diferencias en torno a la guerra en Ucrania y este enero el republicano dijo que Washington ha "subvencionado" a todos los países del bloque de los 27 "al no cobrarles aranceles ni ninguna otra forma de remuneración".

"Es hora de que Dinamarca devuelva lo recibido", agregó y sugirió estar dispuesto a "negociar de inmediato" con esos países, a los que acusó de estar "poniendo en riesgo" todo lo que "Washington ha hecho por ellos".

La administración Trump presentó una nueva Estrategia de Seguridad Nacional en noviembre que retrataba a los aliados europeos como débiles.

El economista Diego Ferro dijo a France 24 que, por más que “uno siempre tiene la sensación de que Europa sigue siendo un aliado de Estados Unidos, el hecho de tratarlo de la misma manera que trata a estados que no son aliados es un poco extraño. Desde el punto de vista de Trump no resulta sorprendente, pero desde el punto de vista de Estados Unidos lo es”.

La percepción de una potencial ruptura de las relaciones transatlánticas también fue expresada este domingo por el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, quien dijo que el orden mundial "tal como lo conocemos" y el "futuro”" de la OTAN están en juego frente a las amenazas arancelarias de Trump.

¿Qué opciones hay en la mesa de negociación?

Los principales países europeos se han mostrado activos frente a las amenazas de Trump, con reuniones y llamados en los que han mencionado desde la eventual activación de un "instrumento anticoerción" (como expresó este fin de semana el presidente de Francia), hasta otros mecanismos de negociación.

Sin embargo, la retirada del envío de tropas a Groenlandia podría ser reflejo de desconcierto e incluso repliegue ante las acciones del republicano. El viejo continente podría estar dando muestras de que su menú de opciones para la defensa de la isla de soberanía danesa se reduce.

La posición de debilidad europea, para Pacheco, la vuelve dependiente de Estados Unidos, por ejemplo, en la guerra entre Rusia-Ucrania. “Cuando terminen de regresar (los refuerzos que países europeos enviaron a Groenlandia) y se sienten a la mesa de negociación, la debilidad de Europa va a ser más manifiesta”, sentenció.

“Trump sabe que esa amenaza de incremento de aranceles no la aguanta Europa”, agregó y aseveró: “Lo que en la mesa se puede negociar es que, de manera conjunta, Estados Unidos y Europa puedan ‘administrar’ Groenlandia, entendiendo que Dinamarca no tiene la capacidad ni militar ni tecnológica para aprovechar Groenlandia”.

“Creo que la clave de Europa sería tratar de resistir —sin tomar una medida a largo plazo— hasta que haya elecciones de acá a tres años en Estados Unidos, en las que Trump ya no puede competir. Dudo que por la fuerza se pueda llegar a una transferencia (del territorio). Que (Trump) tenga ese tipo de actitudes con Venezuela o con Irán es una cosa; con aliados tradicionales me parece más difícil, incluso políticamente dentro de Estados Unidos”, dijo Ferro.

Pero las acciones de Trump también cuentan con detractores en su propio país. Los dos líderes de la comisión especial del Senado para la OTAN, el republicano Thom Tillis y la demócrata Jeanne Shaheen, rechazaron el último paso del mandatario al asegurar que está yendo contra sus aliados "más cercanos".

Ferro también afirmó que está claro que los aranceles, desde el punto de vista de Washington, “son una herramienta muy poderosa”, porque el país norteamericano “importa muchos productos de todo el mundo y todo el mundo quiere acceder a los mercados americanos”.

Sin embargo, el experto agregó que Europa tiene una opción para golpear a su socio: “Donde se le puede pegar más a Estados Unidos es por las empresas de tecnología (europeas) —que venden servicios— e imponer algún tipo de restricciones de ese tipo. Estos sectores son muy importantes para la economía estadouniudense. Si realmente quieren tener una actitud agresiva, iría por ese lado”.

Trump ha justificado su interés con Groenlandia citando una supuesta “deuda” danesa con el país norteamericano —cuando habló de “devolver lo recibido”—, pero también en motivos de seguridad nacional estadounidense.

“Estados Unidos está reaccionando, de acuerdo a su Estrategia de Seguridad Nacional, frente al interés ártico manifestado hace tiempo atrás por Rusia y al hecho de que China no deja de ver a Groenlandia por petróleo y minerales o tierras raras”, explicó Pacheco.

El analista también sumó otra motivación del republicano sobre el territorio ártico: “petróleo y minerales, porque no podemos negar que también tiene que ver con eso”.

Venezuela: ¿precedente más claro?

La captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, que fue precedida de un amplio despliegue militar en el Caribe ordenado por Donald Trump, demuestra que la declaración del republicano de actualizar la Doctrina Monroe —sintetizada en el lema “América para los americanos”— no es letra muerta.

Para el director de Asuntos Internacionales del Security College US., existen diferencias entre la operación en Caracas y el caso de Groenlandia, ya que Trump no quiere, según su punto de vista, “ir y quedarse” en la isla, “sino que Dinamarca acepte la compra”.

“En Groenlandia, creo que, por mucho que Estados Unidos diga que quiere hacerse con la isla, va a ser diferente porque, si se da, va a ser por medio de un acuerdo en una mesa de negociación donde Dinamarca acepte la compra”. De esta forma, descartó que Trump “llegue a hacer una invasión a Dinamarca”.

