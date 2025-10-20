Tras lograr su segundo título consecutivo en la Copa Libertadores femenina al mando de Corinthians, que venció este sábado en los penales (5-3) al Deportivo Cali, el entrenador brasileño Lucas Piccinato destacó que pese a los baches su equipo "sabe hacer historia" y está listo para afrontar el primer Mundial de Clubes femenino en 2028.

El equipo femenino de Corinthians conquistó este sábado su sexta Copa Libertadores tras imponerse en una tanda de penaltis por 5-3 al Deportivo Cali colombiano, que exigió a fondo a las brasileñas en un partido que terminó sin goles en el tiempo reglamentario.

El equipo albinegro de São Paulo extendió en el Estadio Florencio Sola de Banfield, en Buenos Aires, su hegemonía en el torneo por tercer año consecutivo.

’El Timao' femenino ya había conquistado las ediciones de 2023 y 2024. Hoy la fiesta la desató Jhonson con la quinta ejecución.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Creo que no hicimos un buen partido hoy, pero como he dicho otras veces: este equipo está mentalmente armado de todas las posibilidades y logró encontrar, incluso en un partido malo, la manera de salir campeón", dijo el entrenador del conjunto brasileño Piccinato en rueda de prensa.

El DT del Timão reconoció que el Deportivo Cali de Colombia incomodó mucho a sus dirigidas, pero resaltó la jerarquía que mostraron hasta el final "porque conquistar la Libertadores tres veces consecutivas es muy difícil".

"La Libertadores de este año fue la más competitiva de todos los tiempos. Los equipos que llegaron aquí como favoritos cayeron por el camino", dijo Piccinato, quien felicitó a un aguerrido Deportivo Cali.

El partido fue intenso y equilibrado. Solo en el último minuto las brasileñas se ilusionaron con un gol de cabeza convertido por Erika, pero luego fue anulado por la árbitra argentina Laura Fortunato al comprobar una posición irregular.

En el minuto 21 las brasileñas tambén inquietaron con un remate potente de Duda, pero esta vez fue la portera Luisa Agudelo quien apareció para neutralizar.

Tras el descanso, en el minuto 56, Dayana Rodríguez ensayó una volea en el área y el balón pasó cerca del horizontal de Agudelo.

Sobre el final del partido llegó el mejor momento del Deportivo Cali que se acercó a la portería defendida por Nicole Ramos, pero careció de previsión para anotar, mientras que Corinthians apostó al contragolpe pero no pudo convertir.

En la serie de penaltis convirtieron para el Timao Gabi Zanotti, Victória Albuquerque, Thais Ferreira, Mariza y Jhonson.

Por las Azucareras acertaron Paola García, Melania Aponzá y Stefania Perlaza, pero Kelly Ibargüen estrelló el balón en travesaño.

Deportivo Cali cumplió esta temporada su mejor desempeño en el torneo, pues en 2022 terminó en el cuarto puesto luego de perder con su más enconado rival en Colombia, el América de Cali.

El camino del campeón hacia la final comenzó al terminar como líder del Grupo A con 7 puntos tras vapulear al Always Ready boliviano por 11-0 y por 1-0 al Independiente Santa Fe colombiano. También empató 1-1 con el Independiente del Valle ecuatoriano.

En cuartos de final, el Timao goleó por 4-0 al anfitrión Boca Juniors y en semifinales se impuso al también brasileño Ferroviária por penaltis (6-5) luego de empatar 1-1 en tiempo regular.

Ferroviária se quedó con el tercer puesto de esta decimoséptima edición de la Copa Libertadores femenina,tras derrotar por 1-0 al Colo Colo chileno con un gol de Kati.

*EFE y AFP

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más