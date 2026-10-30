Lo esencial:
-
Las muertes por el trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo, España), aumentaron a 69, tras notificarse otro fallecimiento
- Las autoridades de España interrogaron ya al operario que regulaba el tráfico de la línea del Ave con la ruta Madrid-Sevilla donde se produjo el accidente, mientras la jueza del caso pide las cajas negras del siniestro.
- El país vivió hoy el primero de sus tres días de luto oficial por la catástrofe, con concentraciones silenciosas a mediodía en memoria de las víctimas
- Continúan los trabajos en la zona cero del accidente, mientras se teme que las víctimas mortales sigan en aumento.
- Gobiernos de América Latina, Europa y el resto del mundo expresan su solidaridad a España tras uno de los mayores accidentes ferroviarios de su historia.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias este jueves 29 de octubre tras el choque de dos trenes en España que deja al menos 68 personas muertas:
Compartir esta nota