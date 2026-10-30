Lo esencial:

Las muertes por el trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo, España), aumentaron a 69, tras notificarse otro fallecimiento

Las autoridades de España interrogaron ya al operario que regulaba el tráfico de la línea del Ave con la ruta Madrid-Sevilla donde se produjo el accidente, mientras la jueza del caso pide las cajas negras del siniestro.

El país vivió hoy el primero de sus tres días de luto oficial por la catástrofe, con concentraciones silenciosas a mediodía en memoria de las víctimas

Continúan los trabajos en la zona cero del accidente, mientras se teme que las víctimas mortales sigan en aumento.

Gobiernos de América Latina, Europa y el resto del mundo expresan su solidaridad a España tras uno de los mayores accidentes ferroviarios de su historia.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias este jueves 29 de octubre tras el choque de dos trenes en España que deja al menos 68 personas muertas:

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