España decidió este viernes 7 de agosto establecer controles fronterizos para los viajeros procedentes de Italia después de que el Gobierno de Meloni rechazara levantar controles similares impuestos por el caso de Ceuta.

Según el Gobierno español, se realizarán controles de pasaporte, nacionalidad y visado a los pasajeros italianos y a los visitantes de otros países que lleguen desde Italia "en medio de la persistente presión migratoria irregular" procedente del país alpino.

Italia aplicó sus propios controles a raíz de un cruce masivo de más de 70.000 personas que llegaron al enclave africano español de Ceuta a finales de julio.

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Un migrante en la playa, cerca de la barrera fronteriza con Marruecos, intentando ingresar al enclave español de Ceuta, en África del Norte, el 31 de julio de 2026

El cruce masivo de migrantes desde Marruecos hacia Ceuta, ciudad española en el norte de África, desencadenó una disputa diplomática. Más de 70.000 personas, entre ellos unos 7.000 menores, llegaron al territorio de la Unión Europea nadando o bordeando el espolón que los separaba de la ciudad de 83.500 habitantes, la mayoría el jueves 30 de julio. Y Al menos 57 migrantes murieron mientras cruzaban el mar.

Los controles en España iniciarán a las 00:00 horas de este sábado, 8 de agosto, y consistirán en el control de identidad (pasaporte) y nacionalidad de los viajeros y, en caso de nacionales de terceros estados, de permiso de residencia.

Estas medidas se harán de manera aleatoria y estarán en vigor hasta las 00:00 horas del próximo 7 de septiembre. España, no obstante, aclaró que están sujetas a cambios si se modifican las circunstancias que motivaron su adopción, es decir, los controles italianos.

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Ceuta: el foco de la disputa

Italia decidió efectuar controles con España el pasado 1 de agosto, después de que decenas de miles de migrantes entraran a la ciudad española norteafricana de Ceuta, a pesar de que desde allí no podían pasar a Europa.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, había asegurado este viernes que "no hay ningún motivo" para que Italia mantenga los controles en las fronteras aéreas y marítimas con España, y destacó que la crisis migratoria de Ceuta ya está "canalizada y reconducida".

Albares agregó que la mayor parte de las personas que entraron irregularmente a la ciudad española fronteriza con Marruecos habían sido devueltas y que ninguno de los migrantes que cruzó a Ceuta "ha alcanzado la península".

El ministro español confirmó también la solicitud hecha por el Gobierno español al italiano para que rectificase y pusiera fin a los controles fronterizos, tras lo que el gobierno italiano respondió con que mantendrá la suspensión del Acuerdo Schengen con España y los controles a viajeros procedentes de ese país.

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Italia no cede

Hace justo una semana, Italia decretó la suspensión del acuerdo de libre circulación de personas Schengen con España por una cuestión de "seguridad nacional", ante la crisis migratoria de Ceuta y está aplicando controles aleatorios en puertos y aeropuertos a viajeros procedentes de territorio español.

"El Gobierno ha decidido suspender temporalmente el régimen de libre circulación previsto en el espacio Schengen para las conexiones marítimas y aéreas con España, reintroduciendo los controles fronterizos. Se trata de una medida extraordinaria, adoptada para salvaguardar la seguridad nacional y prevenir posibles repercusiones para nuestro país. La medida se mantendrá en vigor únicamente durante el tiempo necesario, prestando especial atención a limitar cualquier impacto en los flujos turísticos de verano", señaló la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni en un mensaje difundido en la plataforma X, el 31 de julio.

La medida llegó pese a que el Ejecutivo español señaló que la mayoría de los que cruzaron de forma irregular ya habían retornado voluntariamente a Marruecos.

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Con Reuters y EFE

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