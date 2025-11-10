La colisión entre dos trenes en Eslovaquia, cerca de la capital Bratislava este domingo 9 de noviembre, dejó al menos una decena de personas heridas de gravedad. Las autoridades locales precisaron que no hubo víctimas mortales. Todavía se desconocen las causas del accidente. El primer ministro, Robert Fico, pidió la apertura de una investigación al ser el segundo incidente de este tipo en un mes. El 13 de octubre, otros dos trenes colisionaron en el este del país, lo que causó 91 heridos.

Este domingo 9 de noviembre varias personas resultaron heridas tras el choque de dos trenes cerca de la capital eslovaca, Bratislava, de acuerdo con lo informado por parte de las autoridades locales.

Según fuentes policiales, el accidente ocurrió por causas aún desconocidas hacia las 19:30 hora local en la vía férrea que conecta a Bratislava con la localidad cercana de Pezinok, a unos 20 kilómetros al noreste de la capital.

“Los equipos de rescate se están desplazando al lugar del accidente y se han reportado varios heridos”, señaló la compañía ferroviaria eslovaca ZSSK en un comunicado.

En declaraciones desde el lugar del accidente, el ministro del Interior, Matus Sutaj Estok, dijo en una rueda de prensa que varias personas resultaron levemente heridas y que once fueron trasladadas al hospital. No hubo víctimas mortales en el accidente, afirmó.

Robert Fico pide una investigación tras segundo accidente de trenes en un mes

No hubo colisión frontal ni descarrilamiento, indicó Silvia Simkova, portavoz de la Policía, a la agencia eslovaca TASR, precisando que uno se colisionó con el otro por detrás.

“Este accidente también requerirá una investigación exhaustiva una vez finalizadas las labores de rescate para determinar si se trató de un fallo técnico o de un error humano”, reaccionó el primer ministro eslovaco, Robert Fico, en redes sociales.

Este es el segundo accidente de trenes en Eslovaquia en un mes. El 13 de octubre, dos trenes colisionaron en el este del país, lo que causó 91 heridos.

Con EFE, AFP y Reuters

