En el marco del encuentro entre los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y de la Unión Europea (UE), los líderes alcanzaron un acuerdo de 52 puntos y debatieron sobre la profundización del multilateralismo y la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, Venezuela y Nicaragua no firmaron la resolución.

La IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) cerró la jornada del domingo 9 de noviembre en la ciudad colombiana de Santa Marta con una declaración conjunta y dos adicionales sobre seguridad ciudadana y la economía del cuidado.

El documento central de la cumbre es la llamada “Declaración de Santa Marta”, ciudad colombiana donde se organiza el encuentro. La declaración, de 52 puntos, recoge las principales preocupaciones y planteamientos de los países que componen los dos bloques, desde “el pleno cumplimiento del derecho internacional” en la lucha contra el narcotráfico hasta la necesidad de que haya paz en Gaza y Ucrania.

“Hemos acordado dos declaraciones adicionales separadas en el ámbito regional”, dijo el presidente del Consejo Europeo, António Costa en una declaración a la prensa al finalizar la reunión, que inicialmente estaba programada para dos días, pero se celebró solo en la jornada del domingo.

Costa explicó que la primera de estas declaraciones adicionales es “una alianza para la seguridad ciudadana que va a fortalecer la cooperación entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe en materia de seguridad, de lucha contra la delincuencia organizada incluido el tráfico de drogas”.

“Segundo, un pacto por los cuidados para facilitar intercambios sobre avances y buenas prácticas en la economía del cuidado”, agregó el presidente del Consejo Europeo.

Venezuela y Nicaragua no firmaron la declaración

La denominada economía del cuidado también es un asunto clave de la declaración.

En América Latina, las mujeres dedican entre 6,3 y 29,5 horas semanales más que los hombres a realizar trabajos de cuidado no remunerados, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que representa un total de 8.417 millones de horas semanales por las que no reciben ningún salario.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) calcula que el aporte económico de este trabajo no remunerado representa un 21,3 % del producto interno bruto (PIB) en promedio en la región, llegando a alcanzar más de un cuarto del PIB total en algunos países. El 74,5 % de ese aporte lo realizan las mujeres.

“En definitiva, con esta cumbre en Santa Marta hemos cumplido nuestros objetivos de avanzar y consolidar la relación birregional en múltiples ámbitos, de forma que el progreso económico de nuestros pueblos vaya de la mano con el desarrollo, la justicia social y los derechos humanos porque esa es la convicción en el corazón del vínculo entre Europa, América Latina y el Caribe”, concluyó Costa.

La declaración final fue suscrita por 58 de los 60 países participantes en la cumbre, ya que Venezuela y Nicaragua se “disociaron” no firmaron el documento al cual se suman las dos declaraciones adicionales.

