Lo esencial:
- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que ordenó el inicio de conversaciones directas con Líbano.
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Estados Unidos confirmó que acogerá una reunión la próxima semana para las negociaciones de alto el fuego en curso entre Israel y el Líbano.
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Donald Trump dijo el jueves que Irán estaba haciendo un "muy mal trabajo" al permitir que el petróleo pasara por el estrecho de Ormuz.
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Aumentó a al menos 303 la cifra de muertos por embestidas de Israel del miércoles contra Líbano, señaló el Ministerio de Salud del país atacado.
- Donald Trump afirma que el despliegue militar estadounidense cerca a Irán se mantendrá intacto hasta que un "acuerdo real" sea plenamente respetado.
- El líder supremo de Irán, el ayatola Mojtaba Jamenei, emitió un mensaje en el que anunció una nueva etapa para la gestión del estrecho de Ormuz.
- El jefe forense de Irán afirma que más de 3.000 personas han muerto por ataques de EE. UU. e Israel desde el 28 de febrero.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de este jueves 9 de abril sobre el conflicto en Medio Oriente, tras la frágil tregua de dos semanas acordada entre Irán y Estados Unidos, y en medio de la ofensiva de Israel en Líbano:
Con EFE, AFP, Reuters y medios locales
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