Lo esencial:

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que ordenó el inicio de conversaciones directas con Líbano.

Estados Unidos confirmó que acogerá una reunión la próxima semana para las negociaciones de alto el fuego en curso entre Israel y el Líbano.

Donald Trump dijo el jueves que Irán estaba haciendo un "muy mal trabajo" al permitir que el petróleo pasara por el estrecho de Ormuz.

Aumentó a al menos 303 la cifra de muertos por embestidas de Israel del miércoles contra Líbano, señaló el Ministerio de Salud del país atacado.

Donald Trump afirma que el despliegue militar estadounidense cerca a Irán se mantendrá intacto hasta que un "acuerdo real" sea plenamente respetado.

sea plenamente respetado. El líder supremo de Irán, el ayatola Mojtaba Jamenei, emitió un mensaje en el que anunció una nueva etapa para la gestión del estrecho de Ormuz.

El jefe forense de Irán afirma que más de 3.000 personas han muerto por ataques de EE. UU. e Israel desde el 28 de febrero.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de este jueves 9 de abril sobre el conflicto en Medio Oriente, tras la frágil tregua de dos semanas acordada entre Irán y Estados Unidos, y en medio de la ofensiva de Israel en Líbano:

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Con EFE, AFP, Reuters y medios locales

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