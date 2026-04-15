Lo esencial:

Con el 75% de los votos escrutados y sin ningún candidato que supere el 50% de los sufragios, Perú tendrá que elegir a su próximo presidente en segunda vuelta.

La conservadora Keiko Fujimori lidera el conteo de votos, pero aún falta por definir al candidato que enfrentará, debido a un triple empate técnico por el segundo puesto.

El ultraconservador Rafael López Aliaga, que esperaba pasar a la segunda vuelta, denunció un "destrozo electoral" y un "sabotaje" por los problemas reportados el día de los comicios y dijo que no aceptará los resultados.

El cuestionado jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, afirmó que "no hubo graves irregularidades", pero sí "un error puntual, extraordinario" que impidió la entrega del material electoral en 13 centros de votación de Lima.

Abren investigación penal contra el jefe de la ONPE, tras los problemas logísticos registrados el domingo que habían dejado a más de 52.000 personas sin votar.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de este 14 de abril en torno al proceso electoral de Perú, cuyo reconteo de votos entra en su tercer día:

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