Si bien las causas de las muertes de los 15 reclusos se encuentran bajo investigación, familiares de detenidos en la Penitenciaría del Litoral, en la ciudad costera de Guayaquil, han afirmado que la prisión ha sido escenario de brotes de tuberculosis. Incluso, han subrayado desnutrición crónica.

Los exámenes forenses permitirán esclarecer si los decesos se produjeron por factores naturales, enfermedades o hechos violentos.

Los hombres hallados muertos entre el pasado jueves 11 de diciembre y el domingo 14 tenían entre 22 y 45 años de edad y sus cuerpos no presentaban signos de violencia. Los detenidos se encontraban en distintos pabellones de la cárcel.

La Penitenciaría del Litoral es considerada la cárcel más grande, poblada y peligrosa de Ecuador.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La prisión ha sido escenario de varios episodios violentos en los últimos meses, incluidas al menos 31 muertes el pasado noviembre tras una jornada de disturbios.

Leer tambiénEcuador: reportan 13 muertos tras la disputa entre reclusos en una prisión

Las cárceles son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, al haber sido asesinados en su interior unos 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que las causas de muerte de los reclusos estarían relacionadas con una crisis sanitaria.

En lo que va de diciembre, se han reportado otras doce muertes por tuberculosis en este mismo centro y en noviembre murieron hasta diez presos por causas similares.

Algunas prisiones de Ecuador se encuentran militarizadas y otras bajo control de la Policía Nacional, en el marco del "conflicto armado interno" que el presidente, Daniel Noboa, declaró en 2024 para luchar contra las bandas delictivas, a quienes se les atribuye la escalada de violencia que ha llevado al país a estar a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica.

Una situación que se ha agudizado en 2025, ya que en el primer semestre de este año Ecuador registró 4.619 homicidios, un 47 % más que en el mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 3.143.

Leer tambiénAsí es la cárcel del Encuentro, el inhóspito sitio con el que Noboa apunta a replicar el “modelo Bukele”

Con Reuters y EFE

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más