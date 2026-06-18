Lo esencial:

El ministerio de Exteriores de Suiza confirmó que delegaciones de Estados Unidos e Irán, junto con los mediadores de Pakistán y Qatar, se reunirán el viernes en el resort de montaña de Bürgenstock.

Los precios del petróleo registraron caídas superiores al 3% tras la firma del memorando entre Washington y Teherán para desescalar el conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz.

tras la firma del memorando entre Washington y Teherán para desescalar el conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz. Once embarcaciones iraníes lograron cruzar la zona del bloqueo naval estadounidense, reportó Press TV.

reportó Press TV. El ejército israelí mantiene sus tropas desplegadas en una "zona de seguridad" de unos 10 kilómetros dentro del sur de Líbano.

Irán aclara que su programa de misiles quedó fuera del memorando firmado con Estados Unidos.

A continuación, la información más importante de la jornada del 18 de junio sobre Medio Oriente, un día después de la firma del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán destinado a poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero de 2026, tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán:

Con información de EFE, AFP, AP, Reuters y medios locales

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