Lo esencial:

  • El ministerio de Exteriores de Suiza confirmó que delegaciones de Estados Unidos e Irán, junto con los mediadores de Pakistán y Qatar, se reunirán el viernes en el resort de montaña de Bürgenstock. 
  • Los precios del petróleo registraron caídas superiores al 3% tras la firma del memorando entre Washington y Teherán para desescalar el conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz
  • Once embarcaciones iraníes lograron cruzar la zona del bloqueo naval estadounidense, reportó Press TV.
  • El ejército israelí mantiene sus tropas desplegadas en una "zona de seguridad" de unos 10 kilómetros dentro del sur de Líbano. 
  • Irán aclara que su programa de misiles quedó fuera del memorando firmado con Estados Unidos. 

A continuación, la información más importante de la jornada del 18 de junio sobre Medio Oriente, un día después de la firma del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán destinado a poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero de 2026, tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán:

Con información de EFE, AFP, AP, Reuters y medios locales

France24

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