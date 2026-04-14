Lo esencial:
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Las elecciones generales en Perú culminaron a las 18:00 hora local de este lunes (23:00 GMT) con el cierre de la votación en los colegios electorales del sur de Lima en los que se permitió sufragar a miles de ciudadanos afectados el domingo por la falta del material electoral.
- Los resultados preliminares con un 50% de escrutinio de los votos muestran que el país se encamina a una segunda vuelta.
- La conservadora Keiko Fujimori lidera los resultados preliminares, con el 17 % de los votos, frente al candidato en segunda posición, el ultraderechista Rafael López Aliaga, con el 15 % de respaldo.
- Fujimori celebró que la izquierda en Perú esté cerca de quedar fuera de la segunda vuelta presidencial.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de este lunes 13 de abril en la jornada de extensión electoral en Perú, que se encamina a una segunda vuelta presidencial:
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