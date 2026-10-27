Lo esencial:
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Las mediciones a pie de urna muestran un aparente estancamiento en las elecciones de Israel, luego de que ni Benjamin Netanyahu ni su rival Gadi Eisenkot alcanzaran el mínimo de 61 escaños para formar gobierno por sí mismos, sin recurrir a alianzas.
- Los partidos árabes obtendrían 17 y 18 escaños en las elecciones de este martes en Israel, según los sondeos a pie de urna, frente a los 10 de 2022, lo que los podría convertir en clave para la formación de un gobierno opositor.
- La participación alcanzaba el 74,3 % a las 20.00 hora local (18.00 GMT), dos horas antes del cierre de los colegios electorales, 8 puntos por encima de la registrada a esa misma hora en los últimos comicios y la cifra más alta desde 1988,
- Unos 7,3 millones de ciudadanos estaban convocados para decidir en una contienda reñida entre el bloque del primer ministro, Benjamin Netanyahu, y las facciones opositoras lideradas por el exjefe militar, Gadi Eisenkot.
- Son las primeras elecciones generales desde los ataques de Hamás del 7 de octubre que desencadenaron la feroz respuesta israelí contra los Territorios Palestinos, y en medio de protestas que exigen una investigación independiente de lo ocurrido.
A continuación, las principales noticias de las elecciones en Israel este martes 27 de octubre para renovar el Parlamento, una prueba crucial para Netanyahu:
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