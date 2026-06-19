Lo esencial:
- Un alto funcionario de EE. UU. y dos fuentes regionales aseguraron a Reuters y AP que Israel y Hezbolá pactaron un alto el fuego a partir de este viernes, justo horas después del letal cruce de ataques. Las partes involucradas no han confirmado directamente la tregua.
- Al menos 47 libaneses y cuatro soldados israelíes muertos tras intercambio de ataques entre el Estado de mayoría judía y el grupo chiita Hezbolá.
- El presidente libanés, Joseph Aoun, condena la intensificación de los ataques israelíes y asegura que su país no obstaculizará esfuerzos para un alto el fuego integral.
- Los negociadores de EE. UU. e Irán cancelaron la reunión que estaba programada para hoy en Suiza, como inicio de una nueva fase de negociaciones para un acuerdo integral tras la reciente firma de un acuerdo de entendimiento.
- La cancelación de la reunión entre EE. UU. e Irán que estaba programada para este viernes en Suiza–que daba inicio a las negociaciones para un acuerdo integral tras la firma del memorando de entendimiento–genera nueva incertidumbre.
A continuación, las principales noticias de Medio Oriente este viernes 19 de junio:
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