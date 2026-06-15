Lo esencial:

  • Donald Trump afirma que preacuerdo entre EE. UU. e Irán ya fue firmado, pero la rúbrica oficial está prevista para el viernes 19 de junio, tras la cual se dará a conocer el texto.
  • El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que "con o sin acuerdo, Irán no tendrá armas nucleares".
  • Aunque los ataques han disminuido este lunes, las autoridades libanesas piden a los desplazados por la guerra no precipitarse a volver a sus hogares.
  • Hezbolá asegura que no ha reanudado ataques desde que fue anunciado el memorando de entendimiento entre EE. UU. e Irán; Teherán advierte que embestidas israelíes contra Líbano deben cesar por completo.
  • Los líderes del G7, incluido Donald Trump, se reúnen en Francia para una cumbre marcada por la guerra en Medio Oriente, incluida una reapertura del estrecho de Ormuz.

A continuación, las principales noticias este 15 de junio sobre Medio Oriente:

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