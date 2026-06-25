Lo esencial: 

  • Al menos 188 personas murieron y más de 900 resultaron heridas en Venezuela tras dos fuertes terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud, con epicentro en Carabobo.
  • La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró estado de emergencia en el país.
  • El estado costero de La Guaira fue declarado "zona de desastre" debido al colapso de decenas de edificios. 
  • Estados Unidos, Colombia, China, Bélgica, Francia, España, El Salvador, República Dominicana y Brasil, entre otros países, han ofrecido ayuda.
  • La Misión de la ONU pidió a Conatel levantar de forma inmediata el bloqueo a las redes sociales y medios de comunicación en Venezuela. 
  • El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estima la probabilidad de que las víctimas mortales por los terremotos en Venezuela alcancen más de 10.000 fallecidos. 

A continuación, las principales noticias de Venezuela este jueves 25 de junio en torno a  los dos terremotos que, un día antes, sacudieron el centro del país:

Con EFE, AFP, Reuters y medios locales

France24

Liberté Égalité Actualité

France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes.

Ver más