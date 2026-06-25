Lo esencial:
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La agencia marítima de la ONU suspendió la evacuación de buques y marineros varados a través del estrecho de Ormuz, tras el ataque a una embarcación en el golfo de Omán.
- El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, rechazó que el estrecho de Ormuz pertenezca a algún país y advirtió que Washington buscará un acuerdo con Irán pero no "a cualquier precio".
- Los Guardianes de la Revolución de Irán amenazaron con tomar medidas contra cualquier buque que cruce el estrecho de Ormuz sin su autorización explícita.
A continuación, la información determinante de la jornada del 25 de junio relacionada con la evolución de la situación de conflicto en Medio Oriente:
Con EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales
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