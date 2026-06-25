Lo esencial:

La agencia marítima de la ONU suspendió la evacuación de buques y marineros varados a través del estrecho de Ormuz, tras el ataque a una embarcación en el golfo de Omán.

El secretario de Estado de EE. UU. , Marco Rubio, rechazó que el estrecho de Ormuz pertenezca a algún país y advirtió que Washington buscará un acuerdo con Irán pero no "a cualquier precio".

y advirtió que Washington buscará un acuerdo con Irán pero no "a cualquier precio". Los Guardianes de la Revolución de Irán amenazaron con tomar medidas contra cualquier buque que cruce el estrecho de Ormuz sin su autorización explícita.

A continuación, la información determinante de la jornada del 25 de junio relacionada con la evolución de la situación de conflicto en Medio Oriente:

Con EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más