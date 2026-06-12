Lo esencial:

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de este jueves 11 de junio relacionadas con la guerra en Medio Oriente:

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Con EFE, AFP, Reuters y medios locales

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