Lo esencial:

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de este jueves 11 de junio relacionadas con la guerra en Medio Oriente

Con EFE, AFP, Reuters y medios locales 

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