Lo esencial:
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Los precios del petróleo abrieron el viernes 12 de junio con caídas, extendiendo las pérdidas de la sesión anterior después de que Donald Trump cancelara los planes para atacar nuevamente a Irán.
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Trump anunció la firma de un "gran acuerdo" -memorando de entendimiento, precisó luego- entre EE, UU. e Irán, que tendría lugar en Europa, el fin de semana.
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Teherán, sin embargo, asegura que no ha tomado una decisión final sobre un acuerdo.
- Trump advirtió poco antes que su país tomaría el control de los mercados de petróleo y gas iraníes "muy similar a lo hecho con Venezuela".
- El anuncio del republicano llegó horas después de que Teherán y Washington intercambiaran ataques por segunda vez esta semana.
- El mando militar iraní declaró el cierre total del estrecho de Ormuz y advirtió que atacará cualquier buque que intente transitar por esa vía marítima.
- Bahrein, Kuwait y Jordania reportaron ataques iraníes durante la mañana de este jueves.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de este jueves 11 de junio relacionadas con la guerra en Medio Oriente:
Con EFE, AFP, Reuters y medios locales
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