Lo esencial:
- Al menos 3.090 muertos, incluidos 2.885 manifestantes ha dejado la represión del movimiento de protesta en Irán, según la ONG HRANA.
- Jamenei acusa a Estados Unidos y a Donald Trump de ser culpables de las muertes.
- Leve mejora de la conectividad tras más de 200 horas de apagón, aún en torno al 2 % de lo normal (NetBlocks).
A continuación, la información más relevante de la jornada del 17 de enero relacionada con la situación en Irán:
Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales
