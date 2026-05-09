El ciclista francés Paul Magnier se convirtió en el primer líder de la 109ª edición del Giro de Italia tras imponerse al esprint en la primera etapa, disputada este viernes entre Nesebar y Burgas, en Bulgaria.

El velocista del equipo Soudal Quick-Step venció en el seno de un grupo de una decena de corredores que se salvó de una caída masiva en el pelotón a solo 600 metros de la pancarta de meta, con el danés Tobias Lund Andersen y el británico Ethan Vernon completando el podio de la primera etapa.

Es la primera victoria en una gran vuelta para Magnier, que se convierte, a sus 22 años, en el primer francés en vestir la maglia rosa desde Bruno Armirail en 2023.

En una llegada en falso llano ascendente en el Boulevard Demokratsia, se impuso con media bicicleta de ventaja por delante de Andresen y Vernon, con el italiano Jonathan Milan, último maillot verde en el último Tour de Francia, como cuarto en esta primera etapa de la historia del Giro en territorio búlgaro.

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"Estoy muy orgulloso del equipo, muy contento de tomar la salida del Giro en tan buena forma. El final ha sido caótico tras una jornada fácil para todo el mundo, en una carretera estrecha. Vencer aquí a velocistas tan buenos me hace muy feliz", se felicitó Magnier tras una etapa corta (147 km) y sin gran interés hasta el embalaje final.

Nacido en Texas (Estados Unidos) hace 22 años, Magnier es, junto a Paul Seixas, el otro fenómeno del ciclismo francés, aunque con un perfil diferente al de su compatriota, ya que el corredor del Soudal es un esprínter puro.

La temporada pasada firmó 19 victorias, únicamente superado en triunfos por el esloveno Tadej Pogacar.

Entrenamiento en Sierra Nevada

Paul Magnier celebra su victoria en la primera etapa del Giro de Italia. En Burgas (Bulgaria), el 8 de mayo de 2026

En este 2026 parecía seguir esa tendencia de entrada, llevándose en febrero dos etapas en la Vuelta al Algarve, pero decepcionó después en la temporada de clásicas, a pesar de que muchos le presentan como el nuevo Tom Boonen del pelotón.

Después de su 36º puesto en el Tour de Flandes, Magnier optó por tomarse una pausa y renunció a la París-Roubaix para prepararse en la altitud de Sierra Nevada (sur de España).

"Mientras entrenaba, he soñado cada día con este maillot, así que estoy súper orgulloso", aseguró.

Otros velocistas que aspiraban a la victoria, como Dylan Groenewegen o Kaden Groves, no pudieron entrar en la lucha tras verse involucrados en la caída ocurrida después de pasar bajo la pancarta del último kilómetro.

Vingegaard, sin apuros

Jonas Vingegaard durante la primera etapa del Giro de Italia. Entre Nesebar y Burgas (Bulgaria), el 8 de mayo de 2026

Máximo favorito para la clasificación general, el danés Jonas Vingegaard vivió una primera jornada sin sobresaltos y terminó la etapa en la parte trasera del pelotón, rodeado de toda su guardia pretoriana.

La segunda etapa del sábado todavía todavía transcurrirá por territorio búlgaro, con una etapa accidentada entre Burgas y Veliko Tarnovo, con 221 km de recorrido.

"Quizás tendré alguna opción de seguir (de líder de la general) porque me siento bien y he entrenado bien en altura. Pero por el momento me voy a dedicar a disfrutar de este maillot esta noche", declaró Magnier, el primer protagonista de la Corsa Rosa de este año.

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