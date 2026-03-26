Irán rechazó una propuesta de 15 puntos de EE. UU. para acabar la guerra, a la que calificó de "excesiva".

Teherán presentó sus propias condiciones, entre las que se destacan: reconocimiento de su soberanía en el estrecho de Ormuz, reparaciones por los daños a su país y garantías de que no se reanudará la guerra.

Poco antes, la Guardia Revolucionaria iraní negó conversaciones actuales con EE. UU. y volvió a atacar “objetivos” de Washington en países del Golfo.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que sus fuerzas vigilan el despliegue de tropas adicionales de EE. UU. en la región.

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