Lo esencial: 

  • Irán rechazó una propuesta de 15 puntos de EE. UU. para acabar la guerra, a la que calificó de "excesiva".

  • Teherán presentó sus propias condiciones, entre las que se destacan: reconocimiento de su soberanía en el estrecho de Ormuz, reparaciones por los daños a su país y garantías de que no se reanudará la guerra.

  • Poco antes, la Guardia Revolucionaria iraní negó conversaciones actuales con EE. UU. y volvió a atacar “objetivos” de Washington en países del Golfo.

  • El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que sus fuerzas vigilan el despliegue de tropas adicionales de EE. UU. en la región.

  • Asciende a 1.094 cifra de personas muertas en Líbano por ataques de Israel.

  • Netanyahu afirma que el Ejército israelí está ampliando su control en el sur del Líbano.

Este minuto a minuto ha quedado cerrraedo. A continuación, las principales noticias de este miércoles 25 de marzo en torno a la guerra de Israel y EE. UU. contra Irán, que escala los ataques de represalia en Medio Oriente:

France24

Liberté Égalité Actualité

France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes.

Ver más