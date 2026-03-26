Lo esencial:
-
Irán rechazó una propuesta de 15 puntos de EE. UU. para acabar la guerra, a la que calificó de "excesiva".
-
Teherán presentó sus propias condiciones, entre las que se destacan: reconocimiento de su soberanía en el estrecho de Ormuz, reparaciones por los daños a su país y garantías de que no se reanudará la guerra.
-
Poco antes, la Guardia Revolucionaria iraní negó conversaciones actuales con EE. UU. y volvió a atacar “objetivos” de Washington en países del Golfo.
- El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que sus fuerzas vigilan el despliegue de tropas adicionales de EE. UU. en la región.
-
Asciende a 1.094 cifra de personas muertas en Líbano por ataques de Israel.
-
Netanyahu afirma que el Ejército israelí está ampliando su control en el sur del Líbano.
Este minuto a minuto ha quedado cerrraedo. A continuación, las principales noticias de este miércoles 25 de marzo en torno a la guerra de Israel y EE. UU. contra Irán, que escala los ataques de represalia en Medio Oriente:
Compartir esta nota