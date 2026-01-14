Lo esencial:
El líder del poder judicial de la república islámica anunció juicios rápidos y ejecuciones para los manifestantes detenidos.
La declaración llega pese a las advertencias del mandatario de Estados Unidos, quien amenazó con acciones "muy fuertes" y que que quienes maten a manifestantes en el territorio iraní "pagarán un alto precio".
Personal de una base militar estadounidense en Qatar abandonará el lugar en medio de las tensiones con Irán, señalaron diplomáticos a la agencia de noticias Reuters.
El embajador iraní acusó al presidente de EE. UU., Donald Trump, de incitar a la violencia en su país en una carta enviada al Consejo de Seguridad de la ONU.
- El grupo de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, cifra los muertos en más de 2.500.
A continuación, las principales noticias sobre las protestas antigubernamentales en Irán y la represión contra los manifestantes este miércoles 14 de enero:
