El líder del poder judicial de la república islámica anunció juicios rápidos y ejecuciones para los manifestantes detenidos.

La declaración llega pese a las advertencias del mandatario de Estados Unidos, quien amenazó con acciones "muy fuertes" y que que quienes maten a manifestantes en el territorio iraní "pagarán un alto precio".

Personal de una base militar estadounidense en Qatar abandonará el lugar en medio de las tensiones con Irán, señalaron diplomáticos a la agencia de noticias Reuters.

El embajador iraní acusó al presidente de EE. UU., Donald Trump, de incitar a la violencia en su país en una carta enviada al Consejo de Seguridad de la ONU.

El grupo de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, cifra los muertos en más de 2.500.