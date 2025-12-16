Lo esencial:

Negociadores estadounidenses y ucranianos concluyeron una segunda ronda de “conversaciones de paz”, en Berlín, un día después de que Kiev abandonara su objetivo de entrar a la OTAN a cambio de garantías de seguridad.

Al termino del encuentro, el principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov, señaló un "progreso real".

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, también encabeza un encuentro con los líderes de la UE. La Alta Representante del bloque, Kaja Kallas, remarcó que las garantías deben incluir “verdaderas tropas y capacidades” en el terreno para la defensa ucraniana.

La Unión Europea adptó nuevas sanciones contra la flota fantasma rusa, aseguró un funcionario de la UE, citado por la agencia de noticias Reuters.

A continuación, las principales noticias sobre la invasión rusa a Ucrania y las conversaciones en torno a un posible “plan de paz”, este lunes 15 de diciembre:

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más