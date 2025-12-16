Lo esencial: 

  • Negociadores estadounidenses y ucranianos concluyeron una segunda ronda de “conversaciones de paz”, en Berlín, un día después de que Kiev abandonara su objetivo de entrar a la OTAN a cambio de garantías de seguridad.
  • Al termino del encuentro, el principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov, señaló un "progreso real".
  • El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, también encabeza un encuentro con los líderes de la UE. La Alta Representante del bloque, Kaja Kallas, remarcó que las garantías deben incluir “verdaderas tropas y capacidades” en el terreno para la defensa ucraniana.
  • La Unión Europea adptó nuevas sanciones contra la flota fantasma rusa, aseguró un funcionario de la UE, citado por la agencia de noticias Reuters.

A continuación, las principales noticias sobre la invasión rusa a Ucrania y las conversaciones en torno a un posible “plan de paz”, este lunes 15 de diciembre: 

