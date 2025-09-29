Un hombre estrelló su vehículo contra la puerta principal de una iglesia mormona en Michigan el domingo 28 de septiembre, causó un incendio y salió disparando un rifle de asalto. En el hecho mató a dos personas e hirió a otras ocho antes de morir en un tiroteo con la Policía, confirmaron las autoridades.

Durante un servicio religioso en una iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, un hombre armado estrelló su vehículo contra el templo y abrió fuego contra los feligreses, informó el jefe de Policía de Grand Blanc Township, William Renye.

La Policía identificó al sospechoso como un hombre de 40 años de Burton, Michigan: “Un sospechoso de 40 años, originario de Burton, un hombre, estrelló su vehículo contra la entrada principal de la iglesia”, dijo Renye durante una rueda de prensa.

“Luego salió de su vehículo disparando varias veces (con un rifle de asalto) contra personas dentro de la iglesia”, explicó.

Según los reportes más recientes de las autoridades, al menos dos personas perdieron la vida por el ataque.

"Hay múltiples víctimas y el tirador ha sido abatido. En este momento NO hay amenaza para el público. La iglesia está en llamas", informó el Departamento de Policía de la localidad en una publicación en Facebook.

Luego de que el tirador abriera fuego, dos oficiales —uno del Departamento de Recursos Naturales y otro del municipio— acudieron al lugar y se enfrentaron al atacante en un intercambio de disparos, del cual este salió sin vida, según informó el jefe de Policía de Grand Blanc.

El Departamento de Policía por el momento no tiene todos los nombres de las víctimas, solamente mencionó nueve, e instó a la población a permanecer alejada de la zona.

Varios videos publicados en redes sociales, que no han sido verificados, muestran una larga cortina de humo saliendo de la iglesia producto de un incendio que fue provocado por el atacante.

Renye aseguró que el tirador la incendió "deliberadamente".

Para conocer las motivaciones del atacante, las autoridades ejecutarán una orden de registro en la residencia del sospechoso y revisarán los registros de su celular.

Este hecho marcó el tiroteo masivo número 324 en lo que va de 2025 en Estados Unidos, según el Archivo de Violencia con Armas, una organización que rastrea este tipo de incidentes.

Comienzan a conocerse las reacciones

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su red social Truth Social, reaccionó al tiroteo calificándolo de “horrendo” y asegurando que el FBI se encuentra a cargo de la investigación federal en coordinación con las autoridades estatales y locales. Trump confirmó que el sospechoso murió en el ataque y sugirió que se trató de “otro ataque dirigido contra cristianos en Estados Unidos”. “Recen por las víctimas y sus familias. ¡Esta epidemia de violencia en nuestro país debe terminar de inmediato!”, escribió en un mensaje público.

Mientras agentes del FBI se desplazaban al lugar de los hechos, el director del FBI, Kash Patel, puso la agencia a disposición de las autoridades locales y definió el suceso como un acto "cobarde y criminal".

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo que "tal violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante. Por favor, únanse a mí en orar por las víctimas de esta terrible tragedia".

"Mi corazón está destrozado por la comunidad de Grand Blanc", afirmó la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, quien recibe actualizaciones sobre el tiroteo y el incendio.

“La violencia en cualquier lugar, especialmente en un lugar de culto, es inaceptable. Estoy agradecida con los socorristas que actuaron con rapidez. Seguiremos monitoreando esta situación y manteniendo cerca a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc”, dijo en la red social X.

Con EFE y medios locales

