El Partido de Acción y Solidaridad (PAS), partido pro-UE y gobernante de Moldavia, consolidó su ventaja en las parlamentarias de este domingo con el 46% de los votos, frente al 27% de la oposición prorrusa, con práctimamente 100% del escrutinio, según los datos de la Comisión Electoral. El resultado de estas elecciones promete ser decisivo para la candidatura de Moldavia a la UE, en un contexto marcado, según las autoridades, por una injerencia rusa.

El gobernante Partido de Acción y Solidaridad (PAS) consolidó su mayoría parlamentaria en medio de los intentos del Bloque Patriótico, de tendencia rusa, de ganar poder y alejar al país de vínculos más estrechos con la Unión Europea (UE).

Los funcionarios del Gobierno advirtieron de intentos de afectar la votación, incluidos ataques cibernéticos a la infraestructura electoral y falsas amenazas de bombas durante todo el día en los centros de votación de Moldavia y en el extranjero.

Unos minutos antes del cierre de los colegios electorales habían ejercido su derecho a voto más del 51,82% de los electores censados, es decir más de 1,5 millones de ciudadanos.

Como ya ocurrió en las presidenciales del año pasado y el referendo europeísta, una alta participación demostró también la fuerza de la comunidad moldava en el extranjero, donde ejercieron su derecho al voto más de 260.000 personas.

La principal incógnita de estas elecciones es si el gobernante Partido Acción y Solidaridad (PAS) podrá mantenerse en el poder para continuar el acercamiento a la Unión Europea.

Su principal rival, el opositor Bloque Electoral Patriótico, se declara defensor del fortalecimiento de las relaciones con Rusia.

La mayoría de analistas apuntan a la posibilidad de que ninguna de estas fuerzas alcance la mayoría absoluta y sean necesarias las alianzas con partidos minoritarios o diputados independientes para asegurar el Gobierno.

Las encuestas revelan que PAS, que promueve el ingreso del país en la Unión Europea para el 2030, recibiría entre 28 y el 33% de los votos, mientras el Bloque Electoral Patriótico, obtendría entre el 14 y el 33% de los apoyos.

