Lo esencial: 

  • Las fuerzas estadounidenses comenzaron a lanzar nuevos ataques contra múltiples objetivos en Irán a las 17.15 hora de Washington (21.15 GMT) de este miércoles 10 de junio.
  • Teherán asegura haber cerrado totalmente el estrecho de Ormuz y amenazó con atacar los buques que traten de pasar.
  • Donald Trump había amenazado previamente con hacer “pagar el precio” a Irán por tardar en llegar a un acuerdo con Estados Unidos.
  • El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, anunció un "duro ataque" de EE. UU. contra Irán esta misma noche.
  • Trump sopesa ataques contra centrales eléctricas y puentes iraníes, como parte de su respuesta, declaró el mandatario a ‘Fox News’.
  • El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, declaró que EE. UU. y Teherán deben superar el escenario de “ni guerra ni paz”.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias este miércoles 10 de junio sobre Medio Oriente, en medio de una nueva escalada:

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