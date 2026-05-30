Lo esencial:

El secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, advirtió que su país está capacitado para reanudar el conflicto si es necesario y subrayó que debe garantizar que Irán no obtenga un arma nuclear.

Mohsen Rezaei, asesor del líder supremo iraní, acusó al presidente Donald Trump de traicionar la diplomacia al mantener el bloqueo naval y plantear exigencias excesivas en las negociaciones.

al mantener el bloqueo naval y plantear exigencias excesivas en las negociaciones. Hezbolá informó que lanzó una andanada de cohetes contra la localidad israelí de Kiryat Shmona en respuesta a las supuestas violaciones del alto el fuego.

en respuesta a las supuestas violaciones del alto el fuego. El ejército israelí emitió órdenes de evacuación para varias aldeas en la región de Nabatieh al sur de Líbano.

A continuación, las noticias más relevantes de la jornada del 30 de mayo relacionadas con el conflicto en Medio Oriente:

Con información de EFE, AFP, Reuters, Ap y medios locales

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