Rusia lanzó su mayor ataque aéreo contra Ucrania desde el inicio de la guerra, provocando un incendio en el principal edificio gubernamental del centro de Kiev y causando daños estructurales antes de que las llamas fueran sofocadas, informaron este domingo las autoridades locales. Al menos cuatro personas, entre ellas un bebé, murieron y decenas más resultaron heridas en distintas regiones del país, después de que Moscú desplegara más de 800 drones y 13 misiles, según la Fuerza Aérea ucraniana.

Un masivo ataque ruso con drones y misiles contra Kiev el domingo mató al menos a dos personas y dañó un importante edificio gubernamental en el corazón de la capital ucraniana.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo que un incendio estalló en el edificio gubernamental en el centro de la ciudad después del ataque, que comenzó con la caída de drones, seguida de ataques con misiles.

Los ataques con drones mataron a un bebé y a una joven, dijo Klitschko en la aplicación de mensajería Telegram, mientras que una mujer embarazada estuvo entre los cinco heridos ingresados en el hospital.

El techo y los pisos superiores del edificio del Gabinete de Ministros de Ucrania, sede del gobierno en Kiev, fueron dañados en un ataque ruso la madrugada del domingo, dijo el primer ministro de Ucrania.

“Por primera vez, el edificio gubernamental fue dañado por un ataque enemigo, incluido el techo y los pisos superiores… Restauraremos los edificios, pero las vidas perdidas no se pueden devolver”, dijo la primera ministra Yulia Svyrydenko.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski repitió ese sentimiento en una declaración. Calificó como “crimen deliberado y prolongación de la guerra” los recientes ataques de Rusia.

En su mensaje en la red social X, Zelenski subrayó que “la verdadera diplomacia podría haber comenzado hace mucho tiempo” y recordó que en Washington se ha advertido sobre la imposición de sanciones si Moscú se niega a dialogar. “Debemos implementar todo lo acordado en París”, añadió.

El mandatario también destacó la importancia de fortalecer la defensa aérea de Ucrania. “Cada sistema adicional salva a los civiles de estos atroces ataques”, escribió, y agregó que el mundo puede obligar a los criminales del Kremlin a detener las matanzas, “solo se necesita voluntad política”.

Zelenski cerró su mensaje agradeciendo a todos los que están colaborando en la defensa del país. También habló con el presidente francés Emmanuel Macron horas después del ataque del domingo. “Coordinamos nuestros esfuerzos diplomáticos, próximos pasos y contactos con socios para asegurar una respuesta adecuada”, dijo Zelenski en la aplicación Telegram.

El primer ministro británico, Keir Starmer, declaró en un comunicado: "Estoy consternado por el brutal ataque nocturno contra Kiev y otras zonas de Ucrania, que causó víctimas civiles y dañó infraestructuras"

"Por primera vez, el centro del gobierno civil ucraniano fue atacado. Estos cobardes ataques demuestran que (el presidente ruso, Vladimir) Putin cree que puede actuar con total impunidad. No tiene ninguna intención de alcanzar la paz".

El mayor número de drones rusos desde la invasión

Rusia lanzó 805 drones sobre Ucrania durante la noche y 13 misiles, con unidades de defensa ucranianas derribando 751 drones y cuatro misiles, dijo el domingo la Fuerza Aérea de Ucrania.

Ese fue el mayor número de drones que Rusia ha usado para atacar al país desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

El ministerio de defensa ruso dijo que había atacado solo sitios militares e infraestructura relacionada. Las fuerzas del ejército ruso “han golpeado sitios del complejo militar-industrial de Ucrania e infraestructura de transporte”, dijo el ministerio de defensa en un comunicado.

Odessa, ciudad natal de Zelenski, atacada

Docenas de explosiones sacudieron la ciudad central ucraniana de Kremenchuk, cortando la electricidad en algunas áreas, dijo el alcalde Vitalii Maletskyi en Telegram.

Los ataques rusos contra Krivói Rog, ciudad natal de Zelenski en el centro de Ucrania, apuntaron a la infraestructura de transporte y urbana, dijo Oleksandr Vilkul, jefe de la administración militar, en Telegram. No se reportaron heridos.

En la ciudad sureña de Odessa, infraestructura civil y edificios residenciales resultaron dañados, con incendios en varios bloques de apartamentos, dijo el gobernador regional Oleh Kiper en Telegram.

Rusia niega atacar a civiles, pero miles han muerto en la guerra que lanzó con una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

Esfuerzos de paz estancados

El ataque subrayó el creciente pesimismo en Ucrania y entre los aliados de que la guerra pueda terminar pronto, con el presidente ruso Vladímir Putin resistiéndose a los llamados a un alto el fuego y envalentonado por el fortalecimiento de las relaciones con China.

El bombardeo se produjo después de que dos docenas de países, liderados por Francia y Reino Unido, se comprometieran el jueves a unirse a una fuerza de “tranquilidad” para patrullar cualquier acuerdo destinado a poner fin a la guerra, desatada por la invasión de Moscú en febrero de 2022.

Kiev dice que las garantías de seguridad, respaldadas por tropas occidentales, son cruciales para cualquier acuerdo de paz que asegure que Rusia no vuelva a invadir en el futuro.

Sin embargo, el presidente ruso Vladímir Putin ha descartado cualquier fuerza occidental en Ucrania como inaceptable y dijo que serían objetivos “legítimos”.

El presidente estadounidense Donald Trump, mientras tanto, ha expresado una creciente frustración con Moscú desde que se reunió con Putin el mes pasado, pero hasta ahora se ha resistido a imponer sanciones más duras contra Rusia.

El viernes, dijo que todavía estaba trabajando en garantías de seguridad para Ucrania que, según él, ayudarían a poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Las fuerzas rusas ocupan alrededor del 20 por ciento del territorio ucraniano en total, según el presidente ucraniano.

Decenas de miles han muerto en tres años y medio de combates, que han obligado a millones a abandonar sus hogares y destruido gran parte del este y sur de Ucrania en el conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Con el oeste de Ucrania enfrentando la amenaza de ataques aéreos, Polonia activó sus propios aviones y los de sus aliados para garantizar la seguridad aérea, dijo el mando operativo de las fuerzas armadas polacas.

Ucrania apunta a la energía rusa

El ministerio de Defensa de Ucrania dijo que estaba prevista una nueva reunión de los aliados de Kiev para la próxima semana y que se discutirían las defensas aéreas y suministros para los ataques en profundidad de Kiev contra Rusia.

El ejército ucraniano dijo que atacó el oleoducto Druzhba en la región rusa de Briansk, infligiendo “daños de fuego integrales” durante un ataque nocturno el domingo.

Forma parte de una estrategia para atacar el vasto complejo energético de Rusia, que es la columna vertebral financiera de su economía y ayuda a financiar la guerra.

Este artículo es una adaptación de su original en inglés además de fuentes locales

