Las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país al contar con 17,5 millones de habitantes, trajeron una dura derrota para el partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, frente al peronismo. Con más del 82% de los votos escrutados, el partido Fuerza Patria obtuvo el casi el 47% de los votos y volvió a ser la formación política más votada en unos comicios clave en los que el mandatario argentino se implicó de forma muy activa.

Lo esencial:

La derrota en la provincia de Buenos Aires es el mayor golpe electoral a Javier Milei desde su llegada al poder.

El mandatario quiso implicarse de lleno en la campaña electoral legislativa de la provincia más poblada de Argentina.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, resultó como una de las figuras ganadoras de la noche tras el éxito en los comicios legislativos.

Algunos centros de votación sufrieron demoras por falta de autoridades en las mesas , afectando a varios políticos.

, afectando a varios políticos. Con estas votaciones se renovaron 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, así como 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes .

y y . También se eligieron concejales y consejeros escolares en 135 municipios de la provincia.

Este minuto a minuto ha finalizado. A continuación los hechos más destacados de la jornada electoral:

Con EFE, Reuters y medios locales

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más