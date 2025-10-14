Yendri Velásquez y Luis Peche Arteaga, ciudadanos venezolanos que migraron a Colombia tras alegar persecución política, fueron baleados en Bogotá el lunes 13 de octubre. La Policía colombiana informó que se encuentran estables en una clínica de la capital.

La hipótesis inicial de la Policía Nacional apunta a un ataque sicarial contra el consultor político e internacionalista Luis Peche Arteaga y el defensor de Derechos Humanos y activista LGTBIQ+,Yendri Velásquez, en el momento en que salían de su residencia en el distrito de Usaquén, al norte de Bogotá.

Ambos se encuentran fuera de peligro en la Clínica Reina Sofía, donde Velásquez tuvo que ser sometido a una cirugía, informó la Policía.

Medios locales citan testigos que describen que el ataque se produjo desde un automóvil, desde el que dispararon en repetidas ocasiones.

La Defensoría del Pueblo, que condenó el atentado en la red social X, detalló que Yendri Velásquez, defensor de Derechos Humanos y activista LGBTIQ+, acudió a la entidad "en busca de acompañamiento para el trámite de su solicitud de protección internacional, luego de haber tenido que huir de su país de origen por persecución derivada de su labor en defensa de los Derechos Humanos".

La Defensoría instó "a la Fiscalía General de la Nación a adelantar una investigación pronta y exhaustiva que permita esclarecer los hechos y adoptar medidas urgentes de protección para las víctimas".

Petro replicó a la Defensoría, a través de la misma red social, donde manifestó que los solicitantes de protección venezolanos "se han expresado libremente y así continuará".

El presidente colombiano anunció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) "ampliará la protección de los activistas de derechos humanos de cualquier país del mundo en Colombia",

La ONG Provea, con décadas de experiencia en la defensa de derechos humanos en Venezuela, condenó el atentado contra los activistas y exigió una respuesta del Gobierno.

"Exigimos que Gustavo Petro [presidente de Colombia] brinde protección urgente a los defensores venezolanos en riesgo, muchos de ellos atrapados en un limbo migratorio por trabas institucionales", condenó la entidad en un comunicado.

Civil Rights Defenders Latin America también exhortó a las autoridades colombianas "a encontrar a los responsables y garantizar que los activistas venezolanos puedan hacer su trabajo y vivir en Colombia dignamente".

El fantasma de la violencia política

Ambos activistas venezolanos se mudaron a Bogotá, tras alegar persecución política en su país.

Minutos antes de ser baleado, Velásquez escribió una publicación en X en la que aseguraba: "Les prometo que pueden estar en desacuerdo con las prácticas anti derechos de Trump y denunciar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela".

En 2024, Velásquez fue detenido por las autoridades venezolanas en el aeropuerto de Maiquetía, cuando intentaba salir hacia Ginebra (Suiza) para asistir a una reunión de las Naciones Unidas sobre discriminación. Durante varias horas, permaneció retenido y sin contacto, hasta ser liberado ese mismo día.

Luis Peche Arteaga salió de Venezuela en mayo de 2025 después del secuestro de su amigo y periodista Carlos Macano. Desde Bogotá, ha sido muy activo en redes sociales, donde sube contenido con explicaciones de la situación política y social en Venezuela. En ocasiones trata temas de deporte, música y cine como contenidos complementarios.

Peche también publicó en X minutos antes del atentado. Acompañado de un collage de hombres carcajeándose, escribió: "El chavismo cerró su embajada en Noruega porque María Corina ganó el Nobel".

La violencia política ha vuelto a encender las alarmas en Colombia, después del asesinato del ex senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, baleado durante un mitín en Bogotá en junio de 2025 y fallecido dos meses después en una clínica.

France 24, con medios locales.

