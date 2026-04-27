​​​​​​Lo esencial:

Donald Trump y otros miembros de la administración fueron evacuados tras disparos en la cena de los corresponsales el sábado 25 de abril.

Se ha detenido a un sospechoso, identificado por varios medios de comunicación estadounidenses, que citan fuentes policiales, como Cole Tomas Allen, de 31 años.

identificado por varios medios de comunicación estadounidenses, que citan fuentes policiales, como Cole Tomas Allen, de 31 años. El fiscal general interino de Estados Unidos afirma que el sospechoso probablemente tenía como objetivo a funcionarios de la administración Trump y que “no coopera activamente” con la investigación.

y que con la investigación. Varios dirigentes internacionales, como el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer, y los presidentes latinoamericanos Lula y Javier Milei expresaron solidaridad con Donald Trump.

Escritos y mensajes en redes sociales del presunto autor de los disparos, consultados por los investigadores, contenían comentarios contra Donald Trump y la comunidad cristiana.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las reacciones y el desarrollo de la noticia relacionada con los disparos que interrumpieron el sábado una cena de gala en el hotel Hilton de Washington, obligando a la evacuación inmediata de Donald Trump, Melania Trump y J.D. Vance:

Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales

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