Lo esencial:
- Donald Trump y otros miembros de la administración fueron evacuados tras disparos en la cena de los corresponsales el sábado 25 de abril.
- Se ha detenido a un sospechoso, identificado por varios medios de comunicación estadounidenses, que citan fuentes policiales, como Cole Tomas Allen, de 31 años.
- El fiscal general interino de Estados Unidos afirma que el sospechoso probablemente tenía como objetivo a funcionarios de la administración Trump y que “no coopera activamente” con la investigación.
- Varios dirigentes internacionales, como el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer, y los presidentes latinoamericanos Lula y Javier Milei expresaron solidaridad con Donald Trump.
- Escritos y mensajes en redes sociales del presunto autor de los disparos, consultados por los investigadores, contenían comentarios contra Donald Trump y la comunidad cristiana.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las reacciones y el desarrollo de la noticia relacionada con los disparos que interrumpieron el sábado una cena de gala en el hotel Hilton de Washington, obligando a la evacuación inmediata de Donald Trump, Melania Trump y J.D. Vance:
Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales
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