Lo esencial:
- El Parlamento de la UE suspende el acuerdo comercial con EE. UU. ante las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia.
- En su discurso en Davos, el presidente de EE. UU., Donald Trump, insistió en tomar Groenlandia. Es "un pedazo de hielo" que "solo Estados Unidos puede defender", aseguró.
- Trump también aseguró que no emprenderá acciones militares en Groenlandia y que está listo para iniciar negociaciones.
- Francia solicita ejercicios militares de la OTAN en Groenlandia
- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirma que el continente debe abandonar la cautela tras la declaración del secretario del Tesoro estadounidense al tildar a Dinamarca como "irrelevante".
- Von der Leyen no se reunirá con Trump en Davos, confirma la UE en medio de las tensiones por la intención del estadounidense de anexionarse Groenlandia.
A continuación, las principales noticias en torno a Groenlandia, que marca el Foro Económico Mundial de Davos, este 21 de enero:
Compartir esta nota