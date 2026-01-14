Lo esencial:
-
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela confirmó la excarcelación de al menos 16 periodistas.
- El Senado de Estados Unidos vota este miércoles una resolución que busca limitar los poderes del presidente Donald Trump en Venezuela.
- El Departamento de Estado de EE. UU. declaró que la liberación de ciudadanos de su país por parte de Caracas es "un paso importante en la dirección correcta".
- Está prevista una rueda de prensa de la "presidenta encargada" de Venezuela, Delcy Rodríguez, en las próximas horas.
- Caracas afirma que desde diciembre ha liberado cerca de 400 personas consideradas presos políticos; la ONG Foro Penal señala que desde el anuncio solo han excarcelado 56 personas.
A continuación, las principales noticias de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y el anuncio de Donald Trump sobre el control del país latinoamericano.
