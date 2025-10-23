Un naufragio en las costas de Mahdia, Túnez, dejó al menos 40 muertos, incluidos mujeres y niños, mientras intentaban cruzar el Mediterráneo hacia Europa. La tragedia expone de nuevo la crisis migratoria en la región que desde hace años se convirtió en una de las rutas más peligrosas para las personas que buscan emigrar de forma irregular.

Una embarcación con cerca de 70 personas, la mayoría procedentes de África subsahariana, se hundió este 22 de octubre frente a las costas de Mahdia, en el este de Túnez, dejando al menos cuarenta migrantes muertos, entre ellos mujeres y niños, según informó la agencia oficial TAP.

La Guardia Costera tunecina rescató a 30 personas, pero la tragedia pone de manifiesto la continua vulnerabilidad de quienes arriesgan sus vidas en la peligrosa ruta del Mediterráneo Central hacia Europa.

Rescate en Mahdia

El portavoz del Tribunal de Primera Instancia de Mahdia, Walid Charbi, confirmó que la embarcación naufragada transportaba a personas originarias de países subsaharianos.

Las unidades navales tunecinas lograron rescatar a unas 30 personas que permanecían a bordo, mientras que al menos 40 migrantes fallecieron en el accidente. La fiscalía inició una investigación para establecer las causas del hundimiento.

Mahdia, el segundo puerto más grande de Túnez, se convirtió en el punto de salida para migrantes que intentan llegar a Europa a través de la ruta del Mediterráneo Central, que conecta el norte de África con Sicilia y Malta.

Las fuerzas de seguridad tunecinas intensificaron sus operativos para impedir la salida irregular de embarcaciones, al tiempo que promueven programas de retorno voluntario.

Sin embargo, organizaciones internacionales denuncian que miles de migrantes fueron expulsados hacia zonas desérticas fronterizas, agravando la vulnerabilidad de estas personas.

Punto de partida

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), hasta el 14 de octubre de 2025, al menos 985 personas murieron o desaparecieron en travesías marítimas hacia Europa por la ruta del Mediterráneo Central. Este corredor migratorio es una de las rutas más peligrosas.

El informe de ACNUR destaca que, de las 56.258 personas que arribaron a las costas italianas desde el norte de África en lo que va del año, 3.947 partieron específicamente desde Túnez, consolidando al país magrebí como un importante punto de partida, junto a Libia.

Sin embargo, las salidas desde Túnez hacia Italia han disminuido, tras la firma en 2023 de un memorando con la Unión Europea, que contempla un control migratorio más estricto a cambio de apoyo financiero.

En este contexto, el pasado mes de abril, las autoridades tunecinas desmantelaron campamentos de refugiados en la región costera de Sfax, donde residían más de 3.000 migrantes, principalmente subsaharianos.

Además, la cooperación migratoria entre Túnez e Italia fue reconocida en julio por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien destacó el descenso drástico de las salidas irregulares desde las costas tunecinas hacia Europa.

Con AP y EFE

