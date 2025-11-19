El martes 18 de noviembre, Brasil, anfitrión de la COP30, presentó un primer borrador de acuerdo entre las naciones en las negociaciones climáticas de la ONU, tras una noche de intensas discusiones sobre los puntos más conflictivos.

El borrador incluye una serie de opciones sobre las cuestiones más difíciles, lo que refleja la brecha entre las casi 200 naciones presentes en Belém y el trabajo que aún queda por delante para perfeccionar un compromiso final.

El documento de nueve páginas titulado “Global Mutirao” — una referencia a un concepto indígena de unión hacia un objetivo común — se elaboró después de que Brasil instara el lunes a los delegados a trabajar día y noche para alcanzar un acuerdo a mediados de semana.

El texto deja abierta una amplia gama de posibilidades sobre los temas más controvertidos en Belém: las medidas comerciales, la financiación para las naciones más pobres y la insuficiencia global de los objetivos de reducción de carbono.

La rápida elaboración de un borrador sobre estos puntos espinosos sugiere que la presidencia de la COP30 confiaba en poder alcanzar pronto un resultado, según los observadores.

“Representa una progresión constante con respecto a la versión anterior y es probablemente una de las primeras versiones de un texto tan claro en la historia reciente de la COP”, afirmó Li Shuo, analista climático del Asia Society Policy Institute.

El difícil debate sobre la eliminación de los combustibles fósiles

El borrador refleja la marcada división entre una coalición que desea una “hoja de ruta” para la eliminación gradual de los combustibles fósiles y un bloque liderado por los países productores de petróleo que se oponen a cualquier iniciativa de este tipo.

Propone un “taller” opcional para debatir “soluciones bajas en carbono” o una mesa redonda ministerial de alto nivel sobre vías para ayudar a los países a “superar progresivamente su dependencia de los combustibles fósiles”.

Una tercera opción propone no incluir ningún texto.

El borrador también plantea la posibilidad de evaluar los compromisos climáticos nacionales anualmente, en lugar de cada cinco años, para evaluar con mayor frecuencia el progreso global en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

También sugiere que la ayuda financiera de los países ricos a los países en desarrollo para la adaptación al cambio climático se triplique para 2030 o 2035, una demanda clave de las naciones más pobres.

También se incluyeron propuestas para abordar las preocupaciones sobre el comercio, ya que China lidera en Belém una campaña contra las medidas “unilaterales” y, en particular, contra el precio del carbono de la Unión Europea sobre las importaciones.

Sobre esta delicada cuestión, se expusieron cuatro propuestas en el borrador, incluida la creación de una cumbre bajo la autoridad del secretario general de la ONU sobre las disputas comerciales relacionadas con el clima.

Las largas negociaciones sobre el clima deberían concluir el viernes, tras casi dos semanas de negociaciones, pero a menudo se prolongan más de lo previsto.

Con AFP.

