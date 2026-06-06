Lo esencial:
- El Comando Central de Estados Unidos reportó el derribo de cuatro drones iraníes y la destrucción de radares en el estrecho de Ormuz.
- El presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, pidió la retirada en simultáneo de su aliado, Hezbolá, y del Ejército israelí del sur de su país.
- El canciller iraní, Abbas Araqchi, exige la retirada del Ejército de Israel del sur del Líbano y condiciona una tregua duradera con Teherán al fin del conflicto en el territorio libanés.
- El Ejército israelí mantiene sus ataques contra el Líbano.
- La ONU advierte que crisis de desplazamiento forzado en Líbano podría ser prolongada, incluso después de un eventual alto el fuego.
A continuación, las principales noticias de este viernes 5 de junio en Medio Oriente, bajo débiles tregua en Irán y Líbano:
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