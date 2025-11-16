China aconsejó a sus ciudadanos que se abstengan de viajar a Japón, tras varios días de crisis diplomática a raíz de los comentarios de la nueva primera ministra japonesa sobre un hipotético ataque a Taiwán.

Sanae Takaichi, la primera mujer en gobernar Japón, dijo la semana pasada ante el Parlamento que un ataque armado de China contra Taiwán podría justificar el envío de tropas para apoyar a esa isla democrática, que Beijing reclama como propia y no descarta recuperar por la fuerza si fuera necesario.

El viernes, Beijing dijo que convocó al embajador de Japón para reclamarle, mientras que Tokio también llamó al representante diplomático chino después de que un cónsul pidiera "cortar el cuello" de Takaichi en una publicación en línea que luego fue eliminada.

En medio del desencuentro, Japón ha insistido en que su postura sobre Taiwán no ha cambiado.

En una publicación el viernes por la noche en internet, la embajada de China en Japón advirtió a sus ciudadanos sobre los viajes al archipiélago asiático.

"Recientemente, los líderes japoneses han hecho declaraciones abiertamente provocadoras sobre Taiwán, lo que ha dañado gravemente el ambiente para los intercambios entre los pueblos", aseguró en la plataforma de mensajería WeChat.

La situación representa "riesgos significativos para la seguridad personal y la vida de los ciudadanos chinos en Japón", dijo.

"El ministerio de Relaciones Exteriores y la embajada y los consulados chinos en Japón recuerdan solemnemente a los ciudadanos chinos que eviten viajar a Japón en un futuro próximo", alertó.

En respuesta a esta declaración, el secretario jefe del gabinete japonés, Minoru Kihara, declaró el sábado a la prensa que el llamamiento de Beijing es "incoherente con la promoción de una relación estratégica y mutuamente beneficiosa", informó Jiji Press.

El gobierno japonés ha solicitado a la parte china que adopte "las medidas oportunas", según Jiji.

Por su parte, las principales aerolíneas chinas propusieron reembolsos completos para los vuelos a Japón antes de fin de año.

Air China, China Southern y China Eastern publicaron declaraciones separadas sobre las políticas, que permitirán a los titulares de los billetes ser reembolsados o cambiar los itinerarios a Japón sin cargo alguno para los vuelos desde el sábado hasta el 31 de diciembre.

