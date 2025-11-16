El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el viernes que "en cierto modo" ya decidió sus siguientes pasos sobre Venezuela, país que denuncia que el reciente despliegue militar de Washington en Latinoamérica tiene como objetivo derrocar al mandatario Nicolás Maduro.

El anuncio llega un día después de que Estados Unidos informara sobre una nueva fase en sus operaciones contra el narcotráfico en el Pacífico y el Caribe con la llegada a la región del portaviones más grande del mundo, el Gerald Ford.

Leer también’Lanza del Sur': lo que sabemos de la operación de EE. UU. que escala la tensión militar en el Caribe

"En cierto modo he tomado una decisión", dijo Trump a los periodistas en el avión presidencial Air Force One mientras viajaba a su residencia en Florida.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"No puedo decirles qué es, pero hemos avanzado mucho con Venezuela en lo que respecta a detener el flujo de drogas", añadió.

Washington ha reforzado su presencia militar en la región, desplegando buques de guerra, aviones de combate y miles de efectivos en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela. Además ha lanzado ataques contra 21 supuestas narcolanchas con un saldo de al menos 80 muertos.

El USS Gerald Ford, el portaviones más grande del mundo, llegó al Caribe el martes con el objetivo declarado de ayudar a combatir el tráfico de narcóticos en la región.

Washington anunció también que conducirá nuevos ejercicios militares con ese propósito junto a su aliada Trinidad y Tobago la próxima semana, según la cancillería del país caribeño.

Sin embargo, Caracas teme que este despliegue estadounidense, que también incluye aviones de combate furtivos F-35 enviados a Puerto Rico y buques de la Armada en esas aguas, sea un complot y desemboque en un ataque en suelo venezolano.

La cadena CBS News citó el miércoles a múltiples fuentes que afirmaron que altos mandos militares presentaron a Trump opciones actualizadas para posibles operaciones en Venezuela, incluyendo ataques terrestres.

El 2 de noviembre, el magnate republicano restó importancia a la posibilidad de entrar en guerra con Venezuela, pero dijo que los días de Maduro, a quien acusa de ser un narcotraficante, están contados.

Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, también ha afirmado que el objetivo final de la operación estadounidense es apoderarse de la riqueza petrolera de Venezuela y desestabilizar América Latina.

Venezuela ha anunciado su propio despliegue militar nacional para contrarrestar la creciente presencia naval estadounidense frente a sus costas.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más