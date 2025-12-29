China inició el lunes sus ejercicios militares más extensos hasta la fecha alrededor de Taiwán, en una demostración de fuerza destinada a mostrar su capacidad para aislar la isla de apoyo externo en caso de conflicto, bajo la lema de "una sola China".

Bajo la operación “Misión Justicia 2025”, el Comando del Teatro Oriental desplegó tropas, buques de guerra, cazas y artillería para rodear la isla, realizar fuego real contra objetivos terrestres y marítimos, y simular bloqueos de los principales puertos taiwaneses. Esta es la sexta gran maniobra desde 2022, tras la visita a la isla de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y en un contexto de tensiones con Japón y la reciente venta récord de armas estadounidenses a Taipéi.

Vuelos afectados

El Ministerio de Transporte de Taiwán informó que más de 100.000 pasajeros de vuelos internacionales se verán afectados por los ejercicios del martes, mientras que alrededor de 80 vuelos domésticos fueron cancelados.

Además, el Ministerio de Defensa señaló que China había establecido siete zonas de fuego real, un récord que supera las cinco inicialmente anunciadas. Estas maniobras incluyen operaciones no anunciadas previamente en aguas orientales, lo que sorprendió a las autoridades taiwanesas.

Según Hsieh Jih-sheng, subjefe del Estado Mayor General para inteligencia, la presencia militar china no solo ejerce presión directa sobre Taiwán, sino que plantea desafíos complejos para la comunidad internacional y los países vecinos.

Mensaje estratégico

Los ejercicios comenzaron apenas 11 días después de que Washington anunciara un paquete de ventas de armas a Taiwán por 11.100 millones de dólares, el mayor de la historia. Para China, estas maniobras envían un “mensaje fuerte sobre la interferencia externa”, según analistas taiwaneses.

China también mostró tecnología militar futurista, incluidos robots humanoides, microdrones y perros robóticos armados, reforzando la impresión de que los ejercicios buscan preparar un escenario de ataque más que entrenamientos rutinarios. El investigador Fu Zhengyuan señaló que la creciente interoperabilidad entre los sistemas de defensa taiwaneses y estadounidenses aumenta el riesgo de un choque directo entre Beijing y Washington.

China enfatizó que estas maniobras son una “advertencia severa” contra fuerzas separatistas y la “injerencia externa”, buscando bloquear los puertos estratégicos de Keelung y Kaohsiung y consolidar su presencia militar en zonas clave del estrecho.

Taiwán en máxima alerta

El ejército de Taiwán declaró estar en máxima alerta, desplegando 89 aeronaves, 14 buques militares y 14 embarcaciones de la guardia costera alrededor del estrecho. Se realizaron ejercicios de respuesta rápida para movilizar tropas en caso de escalada, mientras que se mostraron sistemas de cohetes HIMARS de fabricación estadounidense con alcance de hasta 300 km.

La guardia costera coordinó esfuerzos con el ejército para minimizar el impacto de los ejercicios sobre rutas marítimas y zonas de pesca. A pesar de la tensión, los mercados bursátiles taiwaneses cerraron con un alza del 0,9%, y los ciudadanos como Lin Wei-ming, residente de Taipéi, consideran que los ejercicios buscan intimidar, aunque la política sobre la respuesta recae exclusivamente en el gobierno.

Taiwán denuncia que Pekín es el “mayor destructor de la paz”, mientras acelera programas de defensa aérea como el “Escudo de Taiwán” (T-Dome) y mantiene un despliegue constante de sus fuerzas en preparación ante cualquier eventualidad.

Con AP y Reuters

