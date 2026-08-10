Lo esencial: 

  • El ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania negó haber atacado intencionadamente territorio búlgaro tras la caída de un dron de sus Fuerzas Armadas en Bulgaria
  • El presidente ucraniano dijo en Serbia que los constantes ataques rusos dejaron al país sin "prácticamente ninguna central térmica intacta" previo al invierno.
  • Ucrania atacó con drones las refinerías rusas de Ilsky y Syzran provocando incendios. 
  • Zelenski y el presidente serbio Aleksandar Vucic acordaron avanzar hacia un tratado de libre comercio para antes de fin de 2026.
  • Volodímir Zelenski denunció la muerte de cuatro civiles, incluido un niño de tres años, por ataques rusos en la región de Kiev y la capital. 

A continuación, las noticias más relevantes de la jornada del 8 de agosto relacionadas con la guerra en Ucrania

Con información de EFE, AFP, Reuters y AP. 

 

 

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