Lo esencial:

El ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania negó haber atacado intencionadamente territorio búlgaro tras la caída de un dron de sus Fuerzas Armadas en Bulgaria.

tras la caída de un dron de sus Fuerzas Armadas en Bulgaria. El presidente ucraniano dijo en Serbia que los constantes ataques rusos dejaron al país sin "prácticamente ninguna central térmica intacta" previo al invierno.

previo al invierno. Ucrania atacó con drones las refinerías rusas de Ilsky y Syzran provocando incendios.

provocando incendios. Zelenski y el presidente serbio Aleksandar Vucic acordaron avanzar hacia un tratado de libre comercio para antes de fin de 2026.

para antes de fin de 2026. Volodímir Zelenski denunció la muerte de cuatro civiles, incluido un niño de tres años, por ataques rusos en la región de Kiev y la capital.

A continuación, las noticias más relevantes de la jornada del 8 de agosto relacionadas con la guerra en Ucrania:

Con información de EFE, AFP, Reuters y AP.

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