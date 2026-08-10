Lo esencial:
- El ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania negó haber atacado intencionadamente territorio búlgaro tras la caída de un dron de sus Fuerzas Armadas en Bulgaria.
- El presidente ucraniano dijo en Serbia que los constantes ataques rusos dejaron al país sin "prácticamente ninguna central térmica intacta" previo al invierno.
- Ucrania atacó con drones las refinerías rusas de Ilsky y Syzran provocando incendios.
- Zelenski y el presidente serbio Aleksandar Vucic acordaron avanzar hacia un tratado de libre comercio para antes de fin de 2026.
- Volodímir Zelenski denunció la muerte de cuatro civiles, incluido un niño de tres años, por ataques rusos en la región de Kiev y la capital.
A continuación, las noticias más relevantes de la jornada del 8 de agosto relacionadas con la guerra en Ucrania:
Con información de EFE, AFP, Reuters y AP.
Compartir esta nota