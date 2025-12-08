Un nuevo episodio en la historia del conflicto entre Tailandia y Camboya tuvo lugar este lunes 8 de diciembre, después de que el primero lanzó ataques aéreos. El Ejército tailandés afirmó que apuntó contra objetivos militares camboyanos, en el marco de intercambios de agresiones.

En total, las autoridades confirmaron cinco personas muertas: cuatro civiles camboyanos y un soldado tailandés. Además, una decena de personas resultaron heridas y el nuevo estallido de violencia suscita un quiebre en la tregua establecida desde el pasado julio.

Ambos países ratificaron la cantidad de víctimas, aunque difieren en la cifra de heridos. Los enfrentamientos fronterizos afloraron en las últimas 24 horas.

Según afirmó el portavoz castrense de Bangkok, Winthai Suvaree, un uniformado murió y otros siete sufrieron lesiones, de lo que responsabilizó a los ataques de los militares de Camboya.

“El objetivo del Ejército es paralizar la capacidad militar de Camboya durante mucho tiempo, por la seguridad de nuestros hijos y nietos”, justificó el jefe del Estado Mayor del Ejército tailandés, el general Chaipruak Doungprapat.

El clima se recrudeció en los últimos días. Los militares de Bangkok reconoció el pasado jueves 4 de diciembre que hizo bombardeos contra puntos militares como “respuesta” a presuntas “operaciones militares camboyanas”, donde un soldado murió en un presunto tiroteo iniciado por tropas de Nom Pen.

Por su parte, el domingo, se suscitó otra ronda de disparos en la frontera compartida, sin víctimas.

El alto el fuego, en jaque

En julio, después de hostilidades que se extendieron por cinco días, 48 personas murieron en medio de otro estallido que causó el desplazamiento de 300.000 ciudadanos, una intervención de Estados Unidos pausó el conflicto con un acuerdo forjado en Malasia, ratificado el pasado octubre.

Sin embargo, los últimos acontecimientos violan el pacto y resquebrajan aún más el endeble cese al fuego, debilitado desde que Tailandia decidió unilateralmente suspenderlo.

“No habrá conversaciones. Si se quiere poner fin a los combates, Camboya debe hacer lo que Tailandia ha establecido”, afirmó el primer ministro Anutin Charnvirakul.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Camboya denunció que está sufriendo agresiones continuas y que no responderá.

“Instamos a la comunidad internacional a condenar enérgicamente las violaciones de Tailandia y exigimos que asuman toda la responsabilidad por estos actos de agresión descarados”, expresaron en un comunicado.

Con Reuters y EFE

