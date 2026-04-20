Lo esencial:

El presidente estadounidense informa que sus fuerzas atacaron un buque carguero de bandera iraní y lo ocuparon, luego de que intentara burlar el bloqueo naval impuesto por el Pentágono.

Irán considera el ataque como una violación del alto el fuego y anuncia represalias.

Donald Trump anuncia que sus representantes llegarán a Islamabad para entablar negociaciones el lunes y advierte que, si Teherán no acepta el trato propuesto, ordenará la destrucción de plantas eléctricas y puentes en territorio iraní.

y advierte que, si Teherán no acepta el trato propuesto, ordenará la destrucción de plantas eléctricas y puentes en territorio iraní. Teherán condiciona su participación en la nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos al levantamiento previo del bloqueo naval y no ha confirmado una delegación.

Irán denuncia que el bloqueo de Estados Unidos viola el alto el fuego mediado por Pakistán y constituye un crimen de guerra.

y constituye un crimen de guerra. Emmanuel Macron recibirá el martes al primer ministro libanés, Nawaf Salam, para reafirmar el apoyo a la soberanía de Líbano tras la muerte de un casco azul francés atribuida a Hezbolá.

para reafirmar el apoyo a la soberanía de Líbano tras la muerte de un casco azul francés atribuida a Hezbolá. Mandos militares israelíes confirman que el ejército está demoliendo viviendas, escuelas y edificios públicos en el sur de Líbano para "despejar la zona".

para "despejar la zona". El Ejército de Israel anunció la muerte en combate de un soldado y heridas a otros nueve en el sur de Líbano.

A continuación, la información más relevante de la jornada del 19 de abril, relacionada con la guerra iniciada por un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero y la posterior respuesta de Teherán:

Con información de EFE, AFP, Reuters y medios locales

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