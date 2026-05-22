Lo esencial:
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, partió este jueves a la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN que se celebra en Suecia y afirmó que su Gobierno está "muy molesto" por la posición de los aliados en relación con la guerra de Irán, entre ellos España.
- Israel señaló que expulsó a todos los 430 activistas extranjeros de la flotilla para Gaza, pero mantiene detenido a uno de ciudadanía israelí.
- Italia pide a la Unión Europea sancionar al ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, tras publicar videos en los que se le ve caminando sobre algunos de los activistas detenidos y atados.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de este 21 de mayo relacionadas con la situación en Medio Oriente:
ConEFE, AFP, Reuters y medios locales
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