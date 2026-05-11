Lo esencial:
- El Gobierno de Líbano reporta la muerte de al menos ocho personas en el sur del país debido a ataques israelíes efectuados tras una orden de evacuación en nueve aldeas, pese al cese al fuego vigente desde el 17 de abril.
- Hezbolá dice que atacó con un dron una concentración de soldados israelíes en Misgav Am como represalia por las ofensivas de Israel en territorio libanés.
- El ministerio del Interior de Baréin anuncia el arresto de 41 personas tras desmantelar una organización presuntamente vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán.
- Reino Unido confirma el envío del buque HMS Dragon a Medio Oriente para integrar una coalición multinacional junto a Francia destinada a asegurar la navegación en Ormuz.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las noticias más relevantes de la jornada del 9 de mayo relacionadas con la guerra en Medio Oriente, en la que Estados Unidos aguarda una respuesta formal de Irán sobre la propuesta del presidente Donald Trump para poner fin al conflicto:
Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales
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