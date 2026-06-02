Lo esencial:

Recientes ataques israelíes en Líbano dejaron seis muertos en Marwaniyeh, según la Defensa Civil; además de un hombre y sus dos hijos que fallecieron cuando un dron impactó su vehículo, de acuerdo con la agencia estatal NNA.

cuando un dron impactó su vehículo, de acuerdo con la agencia estatal NNA. El ejército israelí interceptó dos proyectiles procedentes de Líbano en el norte del país, pocas horas después de que el presidente Donald Trump afirmara que los ataques entre Israel y Hezbolá cesarían.

pocas horas después de que el presidente Donald Trump afirmara que los ataques entre Israel y Hezbolá cesarían. Hezbolá reivindicó la destrucción de un tanque israelí con un cohete para frenar el avance de las tropas.

con un cohete para frenar el avance de las tropas. El jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, afirmó que nada justifica la continuación de las operaciones militares de Israel en Líbano.

A continuación, la información más relevante de la jornada del 2 de junio relacionada con la guerra en Medio Oriente, marcada por un nuevo ciclo de conversaciones entre emisarios de Líbano e Israel que se llevará a cabo este martes y el miércoles en Washington:

Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más