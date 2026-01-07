Este 7 de enero se conmemoró el Día del Poder Judicial, una fecha solemne establecida en el párrafo del artículo 40 de la Ley Núm. 327-98 sobre Carrera Judicial. Los actos protocolares tuvieron lugar en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, marcando el inicio formal de las labores judiciales del año con la presencia de las máximas autoridades del Estado.
La jornada se caracterizó por una masiva asistencia que abarrotó los pasillos y salones de la Procuraduría General, reuniendo a jueces, funcionarios, legisladores y miembros del cuerpo diplomático. Entre togas y saludos protocolares, el ambiente reflejó el dinamismo propio de la fecha, con un constante ir y venir de personalidades que convergieron para ser testigos de la apertura del calendario judicial.
