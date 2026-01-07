Este 7 de enero se conmemoró el Día del Poder Judicial, una fecha solemne establecida en el párrafo del artículo 40 de la Ley Núm. 327-98 sobre Carrera Judicial. Los actos protocolares tuvieron lugar en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, marcando el inicio formal de las labores judiciales del año con la presencia de las máximas autoridades del Estado.

La jornada se caracterizó por una masiva asistencia que abarrotó los pasillos y salones de la Procuraduría General, reuniendo a jueces, funcionarios, legisladores y miembros del cuerpo diplomático. Entre togas y saludos protocolares, el ambiente reflejó el dinamismo propio de la fecha, con un constante ir y venir de personalidades que convergieron para ser testigos de la apertura del calendario judicial.

1 de 10 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO, Leidy Blanco, coordinadora general de Participación Ciudadana, habló sobre el relanzamiento del gobierno. 2 de 10 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO, Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, dando su discurso central junto al presidente de la República, Luis Abinader en el día del Poder Judicial. Afirmó que por primera vez el sistema judicial dominicano alcanzó el 100 % en el índice de transparencia. 3 de 10 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO, Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, en su discurso central junto al presidente de la República, Luis Abinader en el día del Poder Judicial: "Defendemos una justicia íntegra y firme, que no se doblega ni responde a presiones o intereses ajenos, vengan de donde vengan" 4 de 10 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO, Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, al inicio de su discurso central, acompañado del presidente Luis Abinader en el día del Poder Judicial. 5 de 10 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO, Abogados, fiscales y ciudadanos en las afueras de la Suprema Corte de Justicia presentaron "la otra cara" del discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia. 6 de 10 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO, Abogados, fiscales y ciudadanos en las afueras de la Suprema Corte de Justicia presentaron "la otra cara" del discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia. 7 de 10 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO, Con pollo, salami y pancartas, los abogados, fiscales y ciudadanos en las afueras de la Suprema Corte de Justicia criticaron el actuar de la justicia dominicana 8 de 10 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO, el canciller Roberto Álvarez confirma que las relaciones entre Venezuela y RD se mantendrán sin cambios tras el arresto de Nicolás Maduro 9 de 10 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO, el canciller Roberto Álvarez confirma que las relaciones entre Venezuela y RD se mantendrán sin cambios tras el arresto de Nicolás Maduro 10 de 10 | Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO, Antoliano Peralta, nuevo ministro de Justicia, asegura transición operativa del Ministerio inició de inmediato.

